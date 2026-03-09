Premio Moto Europa 2026: vince la Ducati Multistrada V4

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Il Premio Moto Europa 2026 è stato vinto dalla Ducati Multistrada V4, che si è aggiudicata la prima edizione del riconoscimento promosso dall’Unione Italiana Giornalista dell’Automotive (UIGA) dedicato alla moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni sorsi a Motodays 2026, la manifestazione dedicata alla due ruote organizzata da Fiera Roma.

Battute le altre quattro finaliste

Al Motodays 2026 a ricevere il primo Premio Moto Europa è stata dunque la Ducati Multistrada V4, con la moto della Casa di Borgo Panigale che ha prevalso sulle altre quattro moto selezionate nel lotto delle cinque finaliste: Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Royal Enfield Bera 650 e Yamaha R9. La moto vincitrice è stata scelta attraverso un sistema di voto combinato che he messo insieme il giudizio del pubblico degli appassionati, espresso online e in fiera, con quello di una giura composta dai soci UIGA e dai giornalisti specializzati nel settore moto, dando peso così sia alla competenza tecnica che al punto di vista degli utenti finali.

Le cinque moto finaliste del premio, che sono state esposte nello spazio UIGA all’interno del Motodays, sono state selezionate per innovazione tecnologica, contenuti tecnici, posizionamento di mercato e capacità di interpretare le nuove esigenza della mobilità su due ruote.

Premio consegnato da Giacomo Agostini

Con la conduzione del presidente UIGA, Gaetano Cesarano, affiancato dalla co-conduttrice Michela Persico, la cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Case motociclistiche coinvolte. A consegnare il Premio Moto Europa 2026 vinto dalla Ducati Multistrada V4 è stato Giacomo Agostini, pilota dei record e protagonista di alcune delle stagioni più iconiche del motociclismo sportivo.

Premio speciale per lo scooter Honda SH

Attraverso l’iniziativa del Premio Moto Europa, UIGA rafforza il proprio impegno nel raccontare e valorizzare l’evoluzione della mobilità a due ruote, ampliando la presenza dell’associazione in un comparto sempre più centrale nel panorama della mobilità europea. Nell’ambito del riconoscimento per le due ruote, inoltre un premio speciale della giuria è stato vinto da Honda SH, premiato dai giornalisti UIGA per “aver saputo reinterpretare nel corso di una continua evoluzione il concetto di scooter con una visione moderna e funzionale”.