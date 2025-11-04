Piaggio Beverly: l’edizione 25th Anniversary ad EICMA 2025 [FOTO]

Il Piaggio Beverly è pronto a festeggiare un quarto di secolo di vita ed il marchio italiano ha presentato l’edizione speciale 25th Anniversary ad EICMA 2025, aperta da oggi alla stampa e da giovedì al pubblico. Lo scooter a ruote alte reinterpreta gli elementi più distintivi del modello originario, unendoli all’impronta sportiva dell’ultima generazione.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, questa versione propone una colorazione dedicata, una inedita tonalità di grigio scuro con finitura opaca metallizzata. La livrea è completata da una grafica grigio chiaro che percorre tutto il veicolo, dalle fiancate posteriori fino al parafango anteriore, si tratta di un richiamo ai fascioni che nel modello dei primi anni 2000, con il ritorno del cupolino fumé. Presente anche una targhetta ‘25th Anniversary’, impreziosita dalla bandiera italiana.

La sportività è accentuata dalle finiture a contrasto in nero lucido, tra cui il maniglione passeggero e la cornice del proiettore. Dettagli in color oro spiccano sulle grafiche, sulla cornice della griglia al centro dello scudo e sulla targhetta “Beverly”. Anche i cerchi sono verniciati in nero lucido, con dettagli in oro e grigio sul canale, mentre la sella presenta una trama forata ed è arricchita da raffinate doppie cuciture che riprendono i dettagli veicolo nei colori nero, grigio e oro.

Due motori

Il Piaggio Beverly 25th Anniversary è proposto in entrambe le motorizzazioni, 310 e 400. Non sono stati comunicatii il prezzo e l’uscita di questa versione speciale celebrativa.