Petronas Sprinta: una nuova immagine per il prodotto per le moto
È il lubrificante di punta per i modelli a 2 e 4 tempi
Petronas ha annunciato la sua nuova immagine di prodotto per Sprinta, il lubrificante di punta per le moto dell’azienda malese. Ora è presentata con il nuovo claim ‘Your Way’, per celebrare l’individualità di ogni biker, ed un’immagine che riflette l’energia e l’autenticità dello stile di vita motociclistico e l’ambizione di diventare un simbolo riconoscibile di eccellenza e affidabilità.
“Petronas Sprinta è più di un prodotto: è un compagno in ogni viaggio – sono le parole di Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA dell’azienda malese, su questo cambio di immagine – Con ‘Your Way’ celebriamo l’individualità dei motociclisti e i modi unici in cui ciascuno di loro si connette con la propria moto. Sprinta è al loro fianco, su qualsiasi strada”.
Petronas Sprinta
Sprinta è il lubrificante per le moto, sia a 2 o a 4 tempi, dell’azienda malese, disponibile per diverse categorie di due ruote. Adotta la tecnologia UltraFlex: una formulazione esclusiva dell’olio, che reagisce immediatamente e in modo flessibile, soddisfacendo le molteplici esigenze di tutte le zone critiche della moto (il motore, la frizione e gli ingranaggi).
Tra le caratteristiche di questo prodotto c’è una prestazione immediata, che si attiva all’istante e fluisce in modo regolare e costante per lubrificare il motore, raggiungere la frizione e gli ingranaggi. Sprinta fornisce un controllo dei depositi e della viscosità per resistere alle sollecitazioni e al calore, proteggendo le parti in movimento dall’usura. Infine, ha una formulazione che soddisfa gli ultimi standard ambientali globali, per migliorare la qualità dell’aria.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login