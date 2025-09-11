Petronas Sprinta: una nuova immagine per il prodotto per le moto

Petronas ha annunciato la sua nuova immagine di prodotto per Sprinta, il lubrificante di punta per le moto dell’azienda malese. Ora è presentata con il nuovo claim ‘Your Way’, per celebrare l’individualità di ogni biker, ed un’immagine che riflette l’energia e l’autenticità dello stile di vita motociclistico e l’ambizione di diventare un simbolo riconoscibile di eccellenza e affidabilità.

“Petronas Sprinta è più di un prodotto: è un compagno in ogni viaggio – sono le parole di Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA dell’azienda malese, su questo cambio di immagine – Con ‘Your Way’ celebriamo l’individualità dei motociclisti e i modi unici in cui ciascuno di loro si connette con la propria moto. Sprinta è al loro fianco, su qualsiasi strada”.

Petronas Sprinta

Sprinta è il lubrificante per le moto, sia a 2 o a 4 tempi, dell’azienda malese, disponibile per diverse categorie di due ruote. Adotta la tecnologia UltraFlex: una formulazione esclusiva dell’olio, che reagisce immediatamente e in modo flessibile, soddisfacendo le molteplici esigenze di tutte le zone critiche della moto (il motore, la frizione e gli ingranaggi).

Tra le caratteristiche di questo prodotto c’è una prestazione immediata, che si attiva all’istante e fluisce in modo regolare e costante per lubrificare il motore, raggiungere la frizione e gli ingranaggi. Sprinta fornisce un controllo dei depositi e della viscosità per resistere alle sollecitazioni e al calore, proteggendo le parti in movimento dall’usura. Infine, ha una formulazione che soddisfa gli ultimi standard ambientali globali, per migliorare la qualità dell’aria.