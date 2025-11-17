Nuove giacche moto T.ur 2026: Elba EVO e Siena tra ventilazione estrema e protezioni aggiornate [FOTO]

Il marchio d’abbigliamento moto T.ur lancia due novità per la stagione estiva 2026, presentate in anteprima alla recente edizione di EICMA, dedicate ai motociclisti che sfruttano le giornate di caldo e sole per viaggiare in moto. I due nuovi prodotti T.ur sono le giacche estive Elba EVO e Siena.

Giacca T.ur Elba EVO

La nuova giacca Elba EVO, che rappresenta l’evoluzione della giacca best-seller di T.ur Elba, combina protezione certificata, ventilazione estrema e stile distintivo, alzando il livello di freschezza e comfort. Tra le novità della versione EVO ci sono le aggiornate protezioni Easyflex di Livello 2 su spalle e gomiti, mentre la praticità d’uso è incrementata dalla chiusura micrometrica con bottone sul collo e dalla doppia regolazione dell’ampiezza sul braccio.

Come la versione standard, la giacca Elba EVO conferma le doti di leggerezza e protezione antivento, caratterizzandosi per le ampie aree traforate in rete X-TRM su petto e schiena e i pannelli fissi ripiegabili interni Windshield, che proteggono da vento e cali di temperatura. Elba EVO viene proposta in tre colorazioni, Ice-Blue, Ice-Black e Black-Anthra, con taglie dalla S alla 3XL, e in versione Lady, dalla XS alla 2XL. Disponibile dalla primavera 2026, al prezzo di 179,99 €.

Giacca T.ur Siena

L’altra novità della gamma T.ur è la giacca estiva Siena, traforata e leggera, progettata per essere essenziale e funzionale per gli spostamenti in moto in città come in viaggio. Si tratta di un capo, pratico, con pochi fronzoli e dal prezzo contenuto, che punta dritto al sodo, con la sua struttura in rete di poliestere ad alta tenacità che lascia circolare l’aria liberamente su tutto il busto mentre gli inserti in poliestere Oxford assicurano resistenza e durata.

Con certificazione di Classe A e protezioni di Livello 2 su spalle e gomiti, la giacca T.ur Siena si fa apprezzare anche per la vestibilità comoda e personalizzabile, grazie a regolazioni su polso, avambraccio e fondo giacca. Sono due le colorazioni disponibili: Black-Yellow Fluo e Ice-Black. Disponibile dalla primavera 2026, la giacca viene proposta nelle taglia S alla 5XL e, nelle versione Lady, dalla XS alla 2XL. Il prezzo è di 109,99 €.