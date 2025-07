NEXX X.WST3: Il Casco portoghese dal “Fattore WOW” [LA PROVA]

Non è la prima volta che parliamo di questa realtà portoghese; abbiamo già avuto modo di esplorare la loro filosofia con il modello modulare NEXX X.Lifetour Zero, rimanendo colpiti dalla sua capacità di offrire prospettive diverse nel panorama motociclistico. Oggi, l’attenzione si sposta sul modello integrale, pensato sia per chi ama lo Street e sia per chi ama il mondo del Touring.

Il NEXX X.WST3, di cui vi parlerò, l’ho scelto nella particolare colorazione B-SIDE bianco/nero. Una combinazione cromatica che si adatta con disinvoltura a diversi stili di abbigliamento e a un’ampia gamma di moto.

NEXX HELMETS: IL “FATTORE WOW” MADE IN EUROPE

Prima di addentrarci nei dettagli del X.WST3, vale la pena fare un piccolo passo indietro per comprendere la filosofia che anima NEXX. Nata in Portogallo nel 2001, si è subito distinta per una scelta coraggiosa e controcorrente: produrre tutti i suoi caschi interamente in patria. In un mercato globale e super competitivo, questa decisione permette loro di avere un controllo totale su ogni singola fase, dallo sviluppo all’assemblaggio finale, e di conoscere i loro prodotti come nessun altro.

È questo che definiscono il loro “Fattore WOW“: la capacità di trasformare intuizioni di design e avanzamenti tecnologici in prodotti “pieni di magia”, pensati per risolvere le sfide quotidiane dei motociclisti. Questa dedizione al “Made in Europe” non è solo una bandiera di orgoglio, ma la garanzia di un approccio che mira a un livello superiore di personalizzazione e servizio. E con una presenza in oltre 60 paesi, NEXX dimostra di saper abbracciare le diverse esigenze dei motociclisti globali.

PRIME IMPRESSIONI E QUALITÀ COSTRUTTIVA DEL NEXX X.WST3

Appena tirato fuori dalla scatola, il NEXX X.WST3 trasmette subito una sensazione di qualità percepita, sia alla vista che al tatto. Gli interni, in particolare, sono immediatamente apprezzabili: realizzati con tessuti X-MART DRY, risultano morbidi, anti-sudore e anallergici, con cuciture mirate e imbottiture 3D Formed che garantiscono un comfort ottimale per il viso e ovviamente una protezione studiata per la testa. Anche la calotta esterna, disponibile in fibra multi-composita X-MATRIX2 (la versione che ho in prova) o nella più leggera X-PRO Carbon, offre una piacevole sensazione grazie alla vernice applicata.

Plastiche e guarnizioni appaiono robuste. Una volta preso in mano, però, si percepisce un peso superiore alle aspettative per un casco integrale. L’etichetta conferma i 1.675g (±50g) per la versione X-MATRIX2 (la Carbon è più leggera con 1.550g ±50g). Questo valore è più tipico dei caschi modulari, mentre per un integrale ci si aspetterebbe di rimanere sotto i 1500g. Questa differenza si avverte durante la guida, anche se ci si abitua rapidamente.

Va detto che anche solo cento grammi possono fare la differenza, specialmente sulle lunghe percorrenze. Il peso maggiore è attribuibile anche ad una serie di dettagli e predispsizioni, come quelle per il sistema Bluetooth (il casco è predisposto per l’interfono NEXX X-COM3) o per l’installazione di una Action Cam. Ogni singolo elemento aggiunge grammi, e la somma contribuisce al totale. Un piccolo appunto riguarda alcune componenti in plastica, in particolare le prese d’aria vicine alla parte superiore della visiera. Il loro movimento e la sensazione al tatto non mi hanno pienamente convinto, suggerendo margini di miglioramento per competere ai massimi livelli. Al contrario, le prese d’aria superiori, quelle verniciate di bianco, sono ben realizzate e rispecchiano le aspettative per un casco in questa fascia di prezzo (listino 529,99 euro).

VENTILAZIONE, AERODINAMICA E SILENZIOSITÀ

Il sistema Air Dynamic System del NEXX X.WST3 è ben progettato, con 6 ingressi e 2 uscite d’aria. In moto, il casco si rivela abbastanza silenzioso, a patto di chiudere le prese d’aria superiori. Quando queste sono aperte a velocità sostenute, la forte ventilazione incide sulla silenziosità interna, creando un flusso d’aria notevole. La presa d’aria sulla mentoniera si è rivelata efficace sia chiusa sui tratti veloci che aperta su quelli più lenti, per prevenire l’appannamento della visiera e favorire il ricircolo. Lo spoiler posteriore aerodinamico non è solo un vezzo estetico, ma contribuisce attivamente a ridurre le turbolenze durante la guida, garantendo un ottimo coefficiente aerodinamico. Un design intelligente che rende il casco adatto sia per moto sportive che da turismo.

IL SISTEMA VISIERA: CHIAREZZA E FUNZIONALITÀ

La visiera trasparente in PC Lexan è dotata di posizione anti-appannamento e del sistema Super Lock. Include anche il Pinlock Max Vision, garantendo una visione chiara in diverse condizioni climatiche. Il “Panoramic Eye Port” assicura un ampio campo visivo, fondamentale per la sicurezza e il comfort. Un plauso particolare va al sistema Sun Visor interno. La sua leva è posizionata in modo estremamente intelligente e facile da azionare anche durante la guida, con un meccanismo impeccabile. È uno dei pochi caschi in cui la visiera parasole ha una distanza ottimale dal viso, senza infastidirmi; direi che è perfetta. Il sistema di chiusura e apertura della visiera principale è comodo e intuitivo, anche con i guanti. La visiera, inoltre, si cambia rapidamente con un semplice click, agganciandosi correttamente e senza intoppi.

SICUREZZA E INNOVAZIONE: IL FAST RELEASE SYSTEM

La sicurezza è, ovviamente, un pilastro fondamentale, e qui il NEXX X.WST3 introduce un aspetto davvero innovativo: il Fast Release System (F.R.S.). Si tratta di un sistema di emergenza che permette la rimozione rapida e simultanea dei guanciali in caso di incidente. Con pochi semplici passaggi e senza attrezzi, il personale di soccorso può sfilare il casco con il minimo attrito sulla testa del motociclista infortunato, un dettaglio cruciale in situazioni concitate. Per attivarlo, basta sollevare i bracci in gomma che bloccano i bottoni rossi su entrambi i lati del casco e far scorrere indietro questi ultimi per liberare i guanciali. L’importanza di questo sistema è enorme, ma la sua efficacia dipende dalla conoscenza che i soccorritori ne hanno. Sarebbe auspicabile che sistemi simili diventassero uno standard su tutti i caschi di ogni brand, trasformandosi in una conoscenza comune per chi interviene, migliorando significativamente la sicurezza in fase di soccorso. Anche se sul lato del casco è presente un QR code che rimanda direttamente al video tutorial, sappiamo che in situazioni di emergenza i soccorritori devono agire rapidamente, seguendo le loro procedure interne.

Altre caratteristiche di sicurezza includono elementi riflettenti “Night Vision” per una maggiore visibilità notturna, una speciale forma del mento (“Special chin shape to reduce breast injury risk from frontal impacts”) e un paracolpi interno (“Chin X-Foam crash bumper“), pensati per ridurre i rischi in caso di impatti frontali.

Il casco è omologato ECE 22-06, DOT FMVSS 218, CCC e NBR-747, e utilizza una sicura fibbia a doppio D-Ring per la chiusura (la versione X-Pro Carbon include anche un “X-Lock magnetic button”).

CONCLUSIONI: UN OTTIMO COMPAGNO DI VIAGGIO CON MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Anche il NEXX X.WST3 ci ha lasciato un’impressione positiva. È un casco che soddisfa le aspettative, bilanciando un design accattivante con funzionalità avanzate e un forte focus sulla sicurezza. I suoi punti di forza includono l’ottima aerazione, il design della calotta e le colorazioni particolari che lo rendono subito riconoscibile.

Se si riesce a trovare uno sconto sul prezzo di listino, il casco diventa più interessante e competitivo sul mercato. L’unica osservazione che mi sento di fare riguarda il peso: a volte, specialmente per lunghe percorrenze, è preferibile un optional in meno a favore di un casco più leggero. Eventuali accessori come telecamere o predisposizioni varie potrebbero essere un onere per chi effettivamente li utilizza, lasciando gli altri liberi di beneficiare di un casco meno pesante.

In sintesi, il NEXX X.WST3 è un buon prodotto e un’ottima soluzione per chi cerca un casco integrale versatile e sicuro. Continueremo a seguire il brand NEXX e le sue evoluzioni, data la loro costante ricerca del “fattore wow” e la dedizione all’innovazione “Made in Europe”.

SCHEDA TECNICA

– Peso: 1675g +/- 50g

– Numero di calotte: 3

– Sistema Intercom: X-COM3 | X-COM3 PRO

– Supporto per action camera Lato

– F. R. S. (Fast Release System)

– Visiera Parasole

– Cheek Pad Ventilation

– Paraspifferi rimovibile

– Mid Air Chamber

– Air Cumbs Cooling Chamber

– Sistema EPS antivibrazioni

– Copri mentoniera rimovibile

– tessuti X.MART DRY

– Fodera rimovibile e lavabile

– Riflettori per la visione notturna

– X-Lock Magnetic Strap

– ECE 22-06 (UN)

– FMVSS No. 218 (DOT)

– NBR7471 :2015

– GB811 :2022 (CCC)

– Prezzo: 529,99€