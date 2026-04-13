NEXX X.TR Zero Pro Carbon: La Prova del Top di gamma della casa portoghese

Se il mondo ha sempre guardato all’Europa come riferimento di qualità nel mondo delle due ruote un motivo ci sarà… oggi vi presentiamo un casco totalmente realizzato nel vecchio continente, per la precisione ad Anadia in Portogallo. Stiamo parlando di X.TR Zero Pro Carbon, il prodotto di punta della gamma sport touring di NEXX.

LO STILE È QUASI DARK, CATTIVO ED HI-TECH

Se è solo un’opinione da boomer prendetela per quello che è… a noi però l’estetica di questo materiale esotico, leggero e robusto, piace sempre molto, senza contare l’appeal del disegno di questo nuovo casco. A livello di design, questo prodotto di Nexx esprime un equilibrio ottimo tra aggressività pura e “raffinatezza hi-tech”. La calotta, caratterizzata dalla pregiata finitura in fibra di carbonio a vista con effetto opaco, comunica fin da subito una sensazione di leggerezza ed esclusività.

Il design “stealth” è esaltato da linee aerodinamiche taglienti e decise, che gli donano un aspetto tra il “futuristico” e il “Top Gun”, in sostanza una linea con richiami di derivazione aeronautica. I dettagli in nero, dalle ampie prese d’aria alle grafiche essenziali, si integrano in modo armonioso e deciso, restituendo un’estetica ordinata ma al tempo stesso concreta. Questo casco dà subito l’idea di essere un accessorio concepito per chi cerca prestazioni aerodinamiche al top senza però scendere a compromessi su uno stile dark, tecnico e premium.

CARBONIO PER LA TECNICA, MA NON SOLO

Il carbonio però non è solo bello e, come già sapete, ha vantaggi importanti. La prima cosa che possiamo dirvi della nostra esperienza è che, prendendo in mano l’X.TR Zero Pro, il peso è davvero minimale. La calotta è realizzata con la tecnologia proprietaria X-Pro Carbon, che NEXX utilizza per i suoi modelli di punta e fa sì che la struttura sia leggera ma anche straordinariamente rigida, con un peso dichiarato di 1.625 g (±50 g): un valore decisamente competitivo per un casco di questa categoria.

Per quanto riguarda l’adattabilità, invece, Nexx ha sviluppato tre misure di calotta (XXS-S, M-L, XL-XXXL), una scelta intelligente che consente il più possibile di “plasmare” la geometria alla forma della testa, invece di imporre a tutti la stessa struttura. Chi ha provato caschi con un’unica calotta sa quanto questa differenza si senta in termini di comfort e sicurezza effettiva, tanto che si è magari costretti a cambiare marca se non si trova la giusta calzata.

Passando a vedere l’interno di questo prodotto, la casa portoghese ha curato un aspetto importante relativo alla sicurezza attiva. X.TR X-Pro Carbon ha infatti un sistema EPS antivibrazioni con un rivestimento in gomma interposto tra lo strato interno ed esterno dello stesso EPS: una soluzione che riduce praticamente i micromovimenti trasmessi al cranio in caso di impatto, contribuendo a dissipare meglio l’energia cinetica.

ALLA GUIDA: ISOLAMENTO, COMFORT ED AERODINAMICITA’

I caschi da noi testati devono essere indossati per chilometri e chilometri perché un vero test sia funzionale. Ciò non basta se le condizioni di utilizzo non cambiano. In tale compito ci ha favorito il mutevole clima tardo invernale che ha fornito le giuste condizoni atmosferiche per il test.

Senza ombra di dubbio, questo casco portoghese si è comportato egregiamente sia con temperature vicine allo zero che con pioggia o in giornate inspiegabilmente calde e assolate. Dobbiamo dire che, anche se è ancora nuovo (e questo ovviamente aiuta…) l’isolamento è ottimo sul fronte del rumore. NEXX ha inoltre sviluppato uno Special Neck Roll che riduce in modo significativo le turbolenze nella zona del collo, spesso la principale fonte di rumore a velocità di crociera. Il risultato è un’esperienza di guida piuttosto silenziosa, sia in autostrada che in quota. Non si parla di silenzio assoluto (nessun integrale lo è e non lo deve essere…) ma è un passo avanti tangibile rispetto alla media della categoria.

La forma della calotta esterna, inoltre, è il risultato di un lavoro aerodinamico serio. Lo spoiler posteriore non pare essere solo un elemento decorativo: contribuisce a stabilizzare il casco a velocità autostradali, eliminando le fastidiose pressioni verso l’alto che si avvertivano con caschi più datati o meno curati nella progettazione.

Sempre per ciò che riguarda il comfort interno, esiste un sistema di ventilazione chiamato Air Dynamic a 2 ingressi e 2 uscite, a cui si aggiunge l’innovativa Mid Airflow Chamber, ovvero una camera di accumulo brevettata tra i due strati EPS che favorisce la circolazione dell’aria fresca e l’espulsione di quella calda. Per le giornate estive su strade impegnative si tratta effettivamente di una differenza sensibile, anche se il vero caldo estivo non abbiamo ancora potuto affrontarlo per un test completo di questo aspetto.

Gli interni in tessuto sono morbidi al tocco e completano il quadro climatico: soffici e traspiranti (come potete notare dalle foto appaiono porosi) e sono inoltre removibili e lavabili.

VISUALE E OTTICA: CAMPO VISIVO AMPIO

La visiera panoramica offre un campo visivo ampio, uno dei più generosi in questa fascia di mercato. Il meccanismo di chiusura visiera garantisce una tenuta ermetica contro vento e acqua, apprezzabile in tutte le condizioni meteorologiche. Possiamo confermarvi che l’acqua, anche durante uno scroscio notevole, è rimasta fuori dal casco; l’appannamento è quasi nullo, a dimostrazione del fatto che la visiera è davvero top di gamma. Vi parliamo infatti di una Pinlock 200 MaxVision. Apprezziamo molto il fatto che nella confezione si trovi una seconda visiera fumé 80%. Resta opzionale invece la visiera fotocromatica, che si adatta autonomamente alle variazioni di luce. La mini-visiera interna parasole, azionabile a levetta, ha un’altezza sufficiente a coprire quasi la parte alta del naso anche se nel nostro caso lascia passare un po’ di luce dal basso.

CONNETTIVITÀ E VERSATILITÀ

Come i più attenti possono notare nelle nostre foto, nella parte bassa della calotta esistono vani utili per collegare dei supporti. In basso a sinistra troviamo il collegamento per un interfono. L’X.TR è predisposto per i sistemi interfono X-COM3 e X-COM3 PRO di NEXX (sviluppati in collaborazione con Sena), con tecnologia Mesh 3.0. L’altro vano invece offre un supporto laterale per action camera: ideale per chi vuole documentare ogni chilometro dei propri viaggi in moto.

Concludiamo con una nota relativa al prezzo di vendita di questo nuovo NEXX X.TR Zero Pro Carbon: 669.99€ sono una cifra sicuramente non bassa in assoluto ma potremmo dire senza alcun dubbio che i contenuti e la qualità da top di gamma giustificano a pieno il prezzo di listino di questo prodotto.

Caratteristiche Generali

Materiale Calotta: Carbonio X-PRO

Peso: 1625g +/- 50g

Numero di Calotte: 3 (XXS-S | M-L | XL-XXXL)

Omologazioni: ECE 22-06 (UN), FMVSS No.218 (DOT), NBR7471:2015, GB811:2022 (CCC)

Ventilazione e Aerodinamica

Sistema di Ventilazione: 2 prese d’aria (In) | 2 estrattori (Out)

Tecnologie Raffreddamento: Mid Air Chamber & Air Cumbs Cooling Chamber

Aerodinamica: Spoiler posteriore aerodinamico

Accessori inclusi: Paraspifferi rimovibile

Visiera e Ottica

Meccanismo Visiera: X-Block N’Seal

Visiera Parasole: Integrata

Visiera Fotocromatica: Opzionale

Interni e Comfort

Tessuti: X.MART DRY (asciugatura rapida)

Manutenzione: Fodera interna completamente rimovibile e lavabile

Sicurezza Interni: F.R.S. (Fast Release System) per rimozione rapida dei guanciali

Sicurezza e Comunicazione

Sistema di Ritenzione: Chiusura micrometrica

Visibilità: Riflettori per la visione notturna integrati

Predisposizione Intercom: Compatibile con X-COM3 e X-COM3 PRO

Supporti Extra: Supporto per action camera incluso