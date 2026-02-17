Motodays 2026: un progetto ed un corso di guida dedicato ai giovani

Si avvicina l’appuntamento con Motodays 2026. La fiera delle due ruote di Roma, in programma dal 6 all’8 marzo prossimi, non sarà solamente una grande esposizione, ma sarà dedicata anche ai più giovani. Un grande progetto didattico, con circa 3.000 studenti coinvolti, ed anche la Young Academy, per attività formative, con il debutto del primo corso di guida sicura Under 30.

Il progetto per gli studenti

Entrando nel dettaglio, nella mattinata di venerdì 6 marzo, circa 3.000 studenti saranno protagonisti di attività, incontri e momenti di confronto, sempre dedicati al mondo delle due ruote. Un’iniziativa corale che vede la partecipazione di attori istituzionali e professionali di primo piano come Federmoto, Polizia Stradale, Dekra Italia, ACI, Roma Servizi per la Mobilità, il Comune di Roma e il Centro di Formazione Salesiano per la Meccatronica. Un hub educativo, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani a una mobilità più sicura e consapevole.

La formazione attiva

Motodays 2026 sarà anche formazione attiva per i più giovani ed i ragazzi, con diversi appuntamenti. La Young Academy, spazio dedicato ai più giovani, garantirà attività formative su moto Ohvale. Non mancherà nemmeno la Nannelli Academy, scuola di riferimento per l’avviamento alla guida sportiva di bambini e ragazzi, nell’area Talaria Ride Life. Debutta, infine, il primo corso di guida sicura su strada riservato agli Under 30.

Appuntamento a Roma

L’appuntamento è fissato a Fiera Roma dal 6 all’8 marzo 2026, con biglietti già in vendita online al prezzo di 16 euro. Il tagliando si potrà acquistare anche direttamente in cassa, a 18 euro.