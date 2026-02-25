Moto storiche: la collezione ASI “Motocross Golden Era” protagonista al “Salon du 2 Roues” di Lione

Al “Salon du 2 Roues” 2026, uno dei principali eventi europei dedicati al settore moto, in programma a Lione dal 26 febbraio al 1° marzo, gli appassionati avranno la possibilità di scoprire le ultime innovazioni, assistere a spettacoli, incontrare i principali marchi e protagonisti del mondo motociclistico, oltre a immergersi anche nell’heritage più iconico e suggestivo grazie alla presenza di pregiate moto storiche.

Ne saranno un esempio lampante le 50 moto che compongono la “Motocross Golden Era Collection” dell’Automotoclub Storico Italiano e che, dopo essere state esposte ad ECMA Milano 2025 qualche mese fa, potranno ora beneficiare di un ulteriore vetrina di livello internazionale, come quella delle kermesse motociclistica di Lione. Alla manifestazione francese ci sarà più delle metà dell’intera collezione acquisita lo scorso anno dall’ASI e composta da 91 esemplari tutti perfettamente restaurati o conservati. Le moto da cross della collezione risalgono agli anni ’50 e ’70, comprendendo modelli con motori a due tempi (Husqvarna, CZ e Maico) e altri con propulsori a quattro tempi (BSA, Metisse, Eso, Ariel, Matchless, Aermacchi, Bianchi, Gilera, MV, Parilla e MV Agusta).

Sette aree tematiche a comporre l’esposizione

All’edizione 2026 del “Salon 2 Roues” sarà allestita un esposizione suddivisa in sette aree tematiche: “Motocross all’italiana” con Gilera, Bianchi, Aermacchi, Ducati, Parilla e Moto Morini; “Spinta inglese” con BSA, Ariel, AJS, Velocette e Matchless; “Matisse Saga con motori Triumph, AJS, Matchless e Jawa; “L’invasione dei due tempi” con varie Greeves, Maico, Lindstrom, Husqvarna, CZ; “La difesa europea al dominio inglese in 500” con Eso, Lito e Bianchi; “Dominio due tempi in 500” con Triumph, BSA, Husqvarna, CZ, Greeves e “Gli anni Settanta” con varie Husqvarna, AJS, BSA, CZ.

Le chicche della collezione ASI

Sono diverse le moto di grande prestigio della collezione ASI che saranno presenti a Lione come la Gilera Saturno 500 campionessa italiana 1953 con Domenico Fenocchio, la Bianchi 250 campionessa italiana 1960 con Emilio Ostorero, la Aermacchi Ala d’Oro 250 tricolore nel 1961 con Lanfranco Angelini, la Greeves Hawkstone 250 campionessa europea 1961 con Dave Bickers. A queste si aggiunge un prezioso poker di campionesse del mondo: BSA 441 Victor GP del 1965 (pilota Jeff Smith), Lito 500 del 1966 (Sten Lundin), Husqvarna 250 del 1966 (Torsten Hallman) e CZ 360 Bitubo del 1967 (Paul Friedrichs).