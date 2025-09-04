Moto Morini X-Cape 700 con cerchi in lega: al via la promozione con 400 € di vantaggi

Offerta valida fino al 31 ottobre 2025

di Gaetano Scavuzzo 4 Settembre, 2025
La Moto Morini X-Cape 700, crossover di punta del marchio, è protagonista di una nuova promozione che garantisce, sulla versione dotata di cerchi in lega, un vantaggio clienti di 400 €. Fino al 31 ottobre 2025, chi acquista la Moto Morini X-Cape 700 con cerchi in lega beneficerà di un bonus di 400 € in vantaggi personalizzabili.

Il cliente avrà la possibilità di convertire il bonus in tre opzioni: supervalutazione dell’usato, sconto sull’immatricolazione della nuova auto o extra sconto sugli accessori originali Moto Morini. Con la promozione la X-Cape 700, disponibile in concessionaria al prezzo di listino di 7.190 €, diventa ancora più accessibile e attrattiva. 

Un’adventure media per la strada e per l’off-road

Capace di combinare design italiano, comfort in viaggio e grinta su ogni tipo di percorso, la Moto Morini X-Cape 700 è un’adventure di media cilindrata che sa adattarsi al meglio per la guida stradale ed è in grado di garantire spinta e affidabilità anche in fuoristrada e nei terreni accidentati. La X-Cape 700, disponibile con cerchi in lega nella colorazione Black Ebony che aggiungono ancora più stile e versatilità, dispone di telaio in acciaio e forcellone in alluminio, mentre a muoverla è il motore bicilindrico parallelo da 700 cc, con omologazione Euro 5+, che sviluppa una potenza di 70 CV garantendo spinta e reattività fin dai regimi più bassi. 

