Moto Morini Kanguro 2026: debutto a EICMA della nuova dual adventure [FOTO]

Moto Morini ha scelto EICMA 2025 per presentare in anteprima mondiale la nuova Kanguro, svelata anche in versione Kanguro Rally, una dual adventure di piccola cilindrata, compatta e leggera, che segna il ritorno di uno dei nomi più iconici della storia del marchio. Alla kermesse motociclistica di Milano, insieme alla nuova Kanguro, Moto Morini sfoggia anche le altre protagoniste della sua variegata gamma con la 3 1⁄2 Sport, affiancata dalla Rumble e dalla Corsaro GT.

Per l’off-raod accessibile a tutti

La Moto Morini Kanguro è una moto progettata per offrire equilibrio tra facilità d’uso, versatilità e capacità fuoristradistiche. Disponibile anche in versione Rally, la nuova Kanguro è spinta da un motore monocilindrico di 300 cc che sviluppa 33 CV di potenza, omologata per patente A2, ed è dotata di ruota anteriore da 21 pollici e ruote posteriore da 18 pollici. La ciclistica della moto si basa su un robusto telaio in acciaio, abbinato a sospensioni in grado di garantire stabilità e controllo anche nei terreni più impervi.

Design evocativo della Kanguro anni ’80

Il design della moto, firmato dal Centro Stile Moto Morini, reinterpreta in chiave contemporanea le linee iconiche che resero celebre la Kanguro originale degli anni ’80, mantenendo proporzioni snelle, armoniose e funzionali, e conservando l’ambizione di avvicinare una generazione di giovani al mondo dell’off-road.

Sviluppata per garantire la massima maneggevolezza, con un ogni elemento studiato per concentrare i pesi nella zona più centrale e più basse della moto, la nuova Kanguro si distingue per il design dei fari, affilati e simmetrici che combinano il DRL lineare al bulbo squadrato, riprendo la firma luminosa Moto Morini. Sul fronte della praticità d’uso la moto adotta il serbatoio sagomato posto sotto la sella, la tecnologia full LED dei fari, il sistema ABS disinseribile e la strumentazione digitale compatta.

In concessionaria nella seconda metà del 2026

Rispetto alla versione standard, la Kanguro Rally si distingue per il parafango ribassato, il parabrezza più compatto e una serie di dettagli dedicati alla guida off-road più estrema. La nuova Moto Morini Kanguro, compresa la versione Rally, sarà disponibile nei concessionari nel secondo semestre 2026.