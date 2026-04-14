Moto Morini: i Riding Days 2026 fanno tappa a Bobbio nel weekend

Tornano i Riding Days di Moto Morini. Il prossimo weekend (18-19 aprile) l’appuntamento è a Bobbio, in provincia di Piacenza, in occasione dell’HAT Adventourfest. Tutti gli appassionati potranno vedere dal vivo l’intera gamma del marchio italiano e testarla, con una serie di test ride gratuiti, sia su percorsi off-road che su asfalto. Dalla Tourer X-Cape 1200 alla 450 Alltrhike, passando per la X-Cape 700, la Seiemmezzo e la Calibro e Calibro Bagger.

Come partecipare

L’ingresso all’HAT Adventourfest è gratuito e per partecipare ai test ride sarà necessario prenotare la prova sul sito dedicato del marchio italiano oppure presentarsi in loco allo stand. Si può scegliere lo slot preferito e la moto da provare, per poi presentarsi almeno una mezz’ora prima del proprio turno, in modo da effettuare il check in ed il controllo dei documenti.

Per effettuare le prove, è obbligatorio essere in possesso di patente A in corso di validità (per Alltrhike è sufficiente la patente A2 ed essere maggiorenni) ed indossare casco ed abbigliamento tecnico adeguato, cioè giacca con protezioni e pantalone lungo.

Le moto in prova

Come dicevamo, saranno numerosi i modelli in prova di Moto Morini all’evento piacentino. L’Adventure di media cilindrata X-Cape 700, progettata per offrire un equilibrio ottimale tra erogazione del motore, comfort di marcia ed efficacia ciclistica. Adatta all’utilizzo su asfalto e su percorsi in off-road leggero grazie a una configurazione versatile. Oppure la Maxi enduro X-Cape 1200, orientata al turismo a lungo raggio, caratterizzata da un propulsore ad alte prestazioni e da una dotazione elettronica avanzata, per garantire stabilità, sicurezza e comfort.

Per chi punta ad un utilizzo quotidiano, c’è la Dual compatta Alltrhike. Si distingue per la facilità di gestione, la maneggevolezza in ambito urbano e la capacità di adattarsi a diversi contesti di guida. Presente anche la Calibro Bagger, la Custom touring con impostazione ciclistica orientata al comfort, caratterizzata da una posizione di guida rilassata e da una configurazione pensata per la stabilità nei trasferimenti a medio-lungo raggio. Infine, sarà disponibile anche la naked Seiemmezzo STR, pensata per chi cerca una moto versatile, ma con un design distintivo.

Appuntamento nel weekend

I Moto Morini Riding Days 2026 sono in programma sabato 18 e 19 aprile, a partire dalle ore 9 fino alle 18, con ingresso da Piazza XXV Aprile a Bobbio (Piacenza).

Le prossime tappe

Ci saranno altre tappe dei Moto Morini Riding Days 2026. La prossima sarà l’EICMA Riding Fest, in programma dall’1 al 3 maggio presso l’Autodromo Internazionale Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Il successivo appuntamento è in programma dal 15 al 17 maggio al Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, storico raduno europeo dedicato alla cultura motociclistica.

Il tour di Moto Morini farà poi tappa al Sestriere, il 27 e 28 giugno, per un nuovo appuntamento con l’HAT Adventourfest. A chiudere il calendario dei Riding Days 2026 sarà la tappa di Roma, dal 25 al 27 settembre, con l’Eternal City Motorcycle Show in programma nella nuova location del Gazometro. Sempre con tante moto e test ride per gli appassionati.

L’HAT Adventourfest

Questi Riding Days, come dicevamo, si terranno all’interno di HAT Adventourfest, l’ormai classica festa delle moto Adventour, giunto alla sua sesta edizione nel 2026. Un crescendo di successo, dal primo appuntamento del 2019, che lo scorso anno ha visto ben 7.036 test ride effettuati, tra le moto dei vari marchi. Anche quest’anno ci saranno tantissime case presenti: già detto di Moto Morini, ci saranno anche Yamaha, Ducati, BMW, Triumph, Kawasaki, MV Agusta e QJ Motor.

Non si tratta solamente di testare le moto, però, perché si potranno anche vedere gli accessori esposti, conoscere dei servizi e, soprattutto, fare amicizia con tanti appassionati delle due ruote. Inoltre, presso l’Hat Boot Camp ci saranno i piloti della Dakar e dei rally che terranno dei talk sulle loro esperienze ed avventure in sella. Quello di Bobbio è solo il primo appuntamento, per poi andare al Mugello (9-10 maggio), Pedavena (23-24 maggio) e Sestriere (27-28 giugno).

Tra le varie attività proposte, ci sono esposizione prodotti di abbigliamento, caschi, pneumatici, borse, accessori ed altro, mini-corsi gratuiti di introduzione all’adventouring ed alla navigazione in moto, incontri con moto-viaggiatori, piloti professionisti e ambassador e presentazioni programmi delle aziende, con viaggi, progetti speciali e esperienze. Inoltre, a Bobbio, ci sarà un tour in gruppo guidato di circa 120 chilometri, di livello ‘medio-facile’ per vivere la zona.