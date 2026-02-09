Moto Morini: doppia promozione su X-Cape 1200 e X-Cape 700
Due iniziative commerciali rendono le due moto più vantaggiose fino al 30 aprile 2026
Moto Morini lancia due promozioni dedicate alla gamma X-Cape con le quali inaugura la nuova stagione motociclistica all’insegna dell’avventura, che riguardano da vicino le moto X-Cape 1200 e X-Cape 700. Valide entrambe fino al 30 aprile 2026, le iniziative promozionali rendono i modelli di Moto Morini ancora più accessibili, completi e vantaggiosi, affiancandosi alle soluzioni di finanziamento dedicate proposte dalla Casa motociclistica italiana, con formule che permettono di personalizzare il piano di pagamento in base alle esigenze del cliente.
X-Cape 1200 a 13.990 € con tris di valigie in omaggio
La promozione dedicata alla Moto Morini X-Cape 1200 permette, fino al 30 aprile 2026, di acquistare la moto al prezzo di 13.990 € ricevendo in omaggio il tris di valigie che valorizza la maxi-adventure del marchio. Tale dotazione, che rappresenta un plus concreto per chi è desideroso di avventurarsi in lunghi itinerari senza compromessi in sella, esalta la vocazione al viaggio della X-Cape 1200, garantendo massima capacità di carico, versatilità e comfort, fin dal primo chilometro.
X-Cape 700 con 500 € di vantaggi
L’altra promozione di Moto Morini si rivolge al modello di media cilindrata, la X-Cape 700 che, in tutte le versioni, fino al 30 aprile 2026, offre al cliente un vantaggio di 500 €, usufruibile sotto forma di sconto o promozione dedicata. La Moto Morini X-Cape 700 può quindi essere acquistata al prezzo scontato di 6.690 € (versione con cerchi in lega), rendendo ancora più attrattiva e accessibile uno dei modelli più apprezzati del suo segmento, rivolto a chi cerca la giusta sintesi tra prestazioni, comfort e spirito adventure.
