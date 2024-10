Moto Morini diventa sponsor di Pallacanestro Pavia 1933 per la stagione 2024/2025

Moto Morini entra nel mondo della pallacanestro diventando sponsor ufficiale di Pallacanestro Pavia 1933, la principale società di pallacanestro maschile di Pavia, per la stagione 2024/2025.

Condivisione di valori

L’accordo rafforza la presenza del marchio motociclistico sul territorio, consolidandolo anche attraverso lo sport, e all’insegna dell’inclusione e del gioco di squadra come afferma Alberto Monni, General Manager di Moto Morini: “Siamo felici di annunciare questa partnership perché Pallacanestro Pavia 1933 è un club storico del nostro territorio che ha saputo reinventarsi nel tempo grazie ai valori che porta avanti come il rispetto dell’avversario, il gioco di squadra, la grande passione e la capacità di sapersi rialzare sempre che Moto Morini ha nel suo dna. Il basket, come il motociclismo, è uno sport che implica una preparazione personale e la gioia di condividere con chi ha la stessa passione. Siamo convinti che questo sia per noi un canestro da tre!”.

Entusiasmo condiviso dalle parole di Gianmarco Centinaio, Presidente della Pallacanestro Pavia 1933: “È con grande entusiasmo che annunciamo questa nuova partnership con Moto Morini, un’azienda che rappresenta una realtà importante del panorama motociclistico italiano. Collaborazioni di questo livello dimostrano chiaramente che il nostro progetto è sulla strada giusta”.