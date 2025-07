Moto Morini Alltrhike: via agli ordini della off-road di piccola cilindrata con prezzi da 5.890 € [FOTO]

Moto Morini annuncia l’apertura della fase di preordinazione della Alltrhike, la piccola fuoristrada che unendo versatilità, prestazioni e design segna l’ingresso del brand nel segmento off-road di piccola cilindrata. Progettata per gli amanti del tassello e per i neofiti degli sterrati e dei percorsi immersi nella natura, la Moto Morini Alltrhike arriverà in concessionaria a inizio settembre al prezzo di 5.890 € per la versione standard (disponibile nei colori nero e verde) e di 6.140 € per la versione High Equipped (disponibile nel colore bianco) dotata di serie di paramani, sella riscaldata e manopole riscaldate.

Leggera e maneggevole per l’avventura

Guidabile anche con patente A2, la Alltrhike si rivolge a un pubblico ampio, interessato a un mezzo versatile, maneggevole e accessibile per vivere appiano l’esperienza dell’adventouring. La moto è dotata di ruota da 21 pollici all’anteriore che, grazie all’altezza e alla sezione sottile consente stabilità e aderenza su terreni complicati e in condizioni di guida difficili. Con un peso di appena 190 kg e un’altezza della sella di 840 mm, la Alltrhike garantisce comfort e maneggevolezza su ogni tipologia di superficie, compresi quelli più impegnativi.

Motore bicilindrico 450 cc da 44 CV

La Moto Morini Alltrhike è spinta da un motore bicilindrico da 450 cc che eroga 44 CV di potenza, capace di garantire prestazioni brillanti anche grazie al traction control. Le performance in off-road della moto possono beneficiare della forcella anteriore Kayaba da 41 mm, con un’escursione di 208 mm, e dell’ammortizzatore posteriore con precarico remotato che assicura il massimo comfort su qualsiasi fondo. A completare la dotazione della Alltrhike ci sono il sistema frenante con ABS e pinza freno radiale all’anteriore, il cavalletto centrale, la sella doppia, la sella posteriore a inclinazione variabile, il sistema di navigazione intuitivo, il parabrezza regolaile e le porte USB e USB-C.