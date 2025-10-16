Moto Morini Alltrhike: adventure leggera, accessibile e pronta per ogni terreno [FOTO]

Sia che si tratti di affrontare il caotico traffico cittadino o di lasciarsi andare al divertimento più istintivo in off-road, la Moto Morini Alltrhike ha le capacità di calarsi al meglio nei diversi contesti in cui entra in azione. Grazie alla sua duplice anima di asfalto e polvere, la Alltrhike si propone soluzione di mobilità estremamente versatile grazie alla combinazione tra piccola cilindrata, prestazioni, accessibilità e design distintivo.

Motore bicilindrico 450 cc da 44 CV

Guidabile anche con patente A2, Alltrhike ha caratteristiche tecniche che si adattano sia alla uscite sulle sterrato che agli spostamenti quotidiani in ambiente urbano, grazie a ruota da 21 pollici all’anteriore e altezza della sella di 840 mm. Il cuore pulsante della Moto Morino Alltrhike è un motore bicilindrico da 450 cc che eroga 44 CV e beneficia di traction control. Nella guida in fuoristrada si apprezzano ancor di più il comportamento della forcella anteriore Kayaba da 41 mm, con un’escursione di 208 mm, che promette di offrire un’ottima capacità di assorbire le irregolarità del terreno, mentre l’ammortizzatore posteriore garantisce comfort su qualsiasi fondo.

La Alltrhike è dotata di sistema frenante avanzato con ABS (disattivabile al posteriore in modalità off-road) e pinza freno radiale all’anteriore. A completare la dotazione della moto ci sono il cavalletto centrale, la selle doppia, la sella posteriore ad inclinazione variabile, l’intuitivo sistema di navigazione, il parabrezza regolabile e le porte USB e USB-C.

Prezzo di 5.890 €

La Moto Morini Alltrhike è disponibile in concessionaria al prezzo di 5.890 € per la versione standard (disponibile nei colori nero e verde) e di 6.140 € per la versione High Equipped (disponibile nel colore bianco) arricchita da paramani, sella riscaldata e manopole riscaldate di serie.