Moto Guzzi Open House 2025: migliaia di appassionati salutano la storica sede della Casa dell’Aquila [FOTO]

Nei giorni scorsi si è svolta l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House, il tradizionale appuntamento che, in contemporanea col motoraduno internazionale, accoglie a Mandello del Lario migliaia di appassionati da tutta Europa, con Guzzisti e amanti delle belle moto italiane che hanno celebrato il mito della Casa dell’Aquila.

Tra le mete preferite dell’evento c’è stato ancora una volta il Museo, che accoglie l’esposizione delle Moto Guzzi protagoniste di oltre un secolo di storia, dove si sono registrate 15.000 visite durante l’Open House. Grande successo anche per i test ride gratuiti che hanno permesso a centinaia di motociclisti di testare su strada i modelli della gamma 2025 di Moto Guzzi.

Aspettando la nuova casa di Moto Guzzi

L’edizione 2025 dell’evento Mandellese ha inoltre assunto un significato ancora più importante, segnando un punto di svolta nelle storia di Moto Guzzi, perché è stata l’ultima prima dell’inaugurazione del nuovo stabilimento, che avverrà il 4 settembre 2026, giorno di apertura delle GMG – Giornate Mondiali Guzzi, il momento più atteso dai Guzzisti di tutto il mondo e che l’anno prossimo assumerà i contorni di un evento epocale, con decine di migliaia di appassionati in arrivo da ogni angolo del pianeta.

Il prossimo Open House si terrà dunque nel nuovo impianto di Moto Guzzi, la cui sede storica rinascerà in un modernissimo stabilimento, caratterizzato da linee di assemblaggio tecnologicamente avanzate per garantire livelli di qualità sempre più elevati, mai raggiunti ad oggi. Il nuovo impianto si aprirà anche al pubblico, attraverso postazioni panoramiche dalle quali poter osservare il processo produttivo e veder nascere una Moto Guzzi. Anche il Museo Storico sarà completamente ridisegnato, per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva nei 105 anni di storia della motocicletta. Ci saranno poi nuovi spazi commerciali dove sarà possibile acquistare tutto ciò che ruota intorno all’universo Moto Guzzi, dalle moto ai capi di abbigliamento (anche tecnico) passando per il merchandising.