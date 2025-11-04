Moto Guzzi: le nuove varianti cromatiche ad EICMA 2025 [FOTO]

Rinnovati colori e grafiche per le versioni 2026

di Fabio Cavagnera 4 Novembre, 2025

Foto Moto Guzzi - Nuove livree EICMA 2025

Non manca, ovviamente, anche Moto Guzzi ad EICMA 2025, anche se non ci sono nuovi modelli per il marchio italiano. La gamma è stata rinnovata totalmente da poco e, quindi, vengono esposte queste moto, però aggiornando le varianti cromatiche, con l’arrivo del Model Year 2026.

I nuovi colori per la gamma V7

Entrando nel dettaglio, la V7 Stone è ora disponibile anche nella nuova cromia Sabbia Camo, mentre la V7 Special è proposta in due varianti decisamente lucide: Nero Smeraldo e Bianco 1969. V7 Sport guadagna invece la nuova livrea, particolarmente affascinante, Rosso Monza.

Gli aggiornamenti per la travel enduro V85

Moto Guzzi: le nuove varianti cromatiche ad EICMA 2025

Tutta la gamma della travel enduro V85 si arricchisce di nuovi colori e grafiche dedicate. La V85 Strada presenta le nuove Verde Legnano e Rosso Monza, richiami espliciti alla tradizione più sportiva di Moto Guzzi. La V85 TT propone grafiche e cromie che richiamano paesaggi avventurosi: il Giallo Wadi si riferisce al letto del torrente secco nel deserto, che restituisce una tipica colorazione gialla della sua sabbia una volta illuminato dal sole, mentre l’elegante Grigio Yanar Dag è riferito al colore del gas naturale che fuoriesce dal terreno di un’altura situata nell’Azerbaigian. Infine, la V85 TT Travel è proposta nella nuova colorazione Blu Zefiro.

Le grafiche della Stelvio

Per la Stelvio, il marchio italiano ha realizzato nuove grafiche ispirate dall’avventura: Grigio Climbing e Verde Hiking. Le nuove varianti cromatiche richiamano le tonalità delle attrezzature e dell’abbigliamento per le attività outdoor, a sottolineare lo spirito avventuroso.

Foto: Moto Guzzi - Nuove livree EICMA 2025

