Moto Guzzi: le nuove varianti cromatiche ad EICMA 2025 [FOTO]

Non manca, ovviamente, anche Moto Guzzi ad EICMA 2025, anche se non ci sono nuovi modelli per il marchio italiano. La gamma è stata rinnovata totalmente da poco e, quindi, vengono esposte queste moto, però aggiornando le varianti cromatiche, con l’arrivo del Model Year 2026.

I nuovi colori per la gamma V7

Entrando nel dettaglio, la V7 Stone è ora disponibile anche nella nuova cromia Sabbia Camo, mentre la V7 Special è proposta in due varianti decisamente lucide: Nero Smeraldo e Bianco 1969. V7 Sport guadagna invece la nuova livrea, particolarmente affascinante, Rosso Monza.

Gli aggiornamenti per la travel enduro V85

Tutta la gamma della travel enduro V85 si arricchisce di nuovi colori e grafiche dedicate. La V85 Strada presenta le nuove Verde Legnano e Rosso Monza, richiami espliciti alla tradizione più sportiva di Moto Guzzi. La V85 TT propone grafiche e cromie che richiamano paesaggi avventurosi: il Giallo Wadi si riferisce al letto del torrente secco nel deserto, che restituisce una tipica colorazione gialla della sua sabbia una volta illuminato dal sole, mentre l’elegante Grigio Yanar Dag è riferito al colore del gas naturale che fuoriesce dal terreno di un’altura situata nell’Azerbaigian. Infine, la V85 TT Travel è proposta nella nuova colorazione Blu Zefiro.

Le grafiche della Stelvio

Per la Stelvio, il marchio italiano ha realizzato nuove grafiche ispirate dall’avventura: Grigio Climbing e Verde Hiking. Le nuove varianti cromatiche richiamano le tonalità delle attrezzature e dell’abbigliamento per le attività outdoor, a sottolineare lo spirito avventuroso.