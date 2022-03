Moto Guzzi Experience: nuovi viaggi su due ruote nel 2022

Aperte online le iscrizioni alla Moto Guzzi Experience del 2022. Un calendario che prevede sette appuntamenti e la possibilità di conoscere lungo le tappe gli evoluti esemplari di Moto Guzzi V7 e V85 TT, anche in versione Travel.

Informazioni

Moto Guzzi Experience dal 2017 rappresenta un’opportunità per vivere momenti suggestivi in sella alla gamma delle bicilindriche realizzate a Mandello del Lario. Un modo per assaporare le emozioni della guida su due ruote tra appassionati, conoscendo allo stesso tempo territori e bellezze naturali, oltre a fare amicizia con altri amanti delle due ruote ed estimatori dello storico marchio motociclistico. Ulteriori informazioni sono consultabili online.

Moto Guzzi Experience non è rivolta solo ai Guzzisti di The Clan, la comunità ufficiale Moto Guzzi che conta 45.000 iscritti, ma è aperta a colori che desiderino conoscere meglio Moto Guzzi.

Confermata la speciale formula all inclusive, un pacchetto turistico con trattamento in pensione completa, pranzi lungo i tragitti e cene presso le location individuate, l’uso delle moto, il carburante e ogni assistenza, come segnalato.

Passando ai modelli, la nuova Moto Guzzi V7 con motore da 850 cc risulta più potente rispetto alla precedente generazione, oltre che affinata dal punto di vista contenutistico. L’evoluta Moto Guzzi V85 TT risulta maggiormente prestazionale e presenta funzionali contenuti tecnologici, assieme a un vivace propulsore Euro 5.

Gli appuntamenti

Il primo degli itinerari programmati è previsto dal 16 al 25 aprile in Corsica e Sardegna, due isole apprezzate dagli appassionati di moto. È sempre un’isola, stavolta quella di Creta, il teatro di un’altra esperienza programmata dal 7 al 15 maggio.

Poi sono le strade bianche della Toscana ad accogliere gli interessati nel fine settimana che spazia dal 27 al 30 maggio, dove il parco moto sarà composto solo da Moto Guzzi V85 TT.

Successivamente sono in programma anche altri itinerari: nei Balcani dal 18 al 25 giugno e altri due in Nord Africa, un viaggio in Tunisia dal 15 al 24 ottobre e un altro in Marocco dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.

Un’ulteriore interessante esperienza è rappresentata anche dalla rotta che nel tempo è divenuta simbolica per chi affronta i viaggi in moto e che è stata posticipata per via dell’emergenza sanitaria ancora in corso lo scorso anno. Il mitico raid a Capo Nord, divenuto famoso nel 1928 con l’impresa di Giuseppe Guzzi, fratello del fondatore Carlo, protagonista in sella alla Moto Guzzi GT 500 Norge è l’appuntamento più esclusivo della Moto Guzzi Experience 2022. Il “Viaggio del Centenario”, sino alle coordinate 71° 10’ 21” di Nordkapp, sarà ancora percorso in sella a esemplari Moto Guzzi. In totale 27 giorni, dal 16 agosto all’11 settembre, lungo i panorami del Nord Europa e assieme ad altri Guzzisti. L’esperienza si concluderà allo stabilimento di Mandello del Lario durante le GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi ricordando i 100 anni del marchio compiti lo scorso anno, come indicato.

Foto: Moto Guzzi – Piaggio Group