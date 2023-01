Moto Guzzi Experience 2023: al Motor Bike Expo spicca la voglia di viaggiare con lo storico marchio

In occasione del Motor Bike Expo, programmato a Veronafiere, Moto Guzzi introduce il calendario delle Moto Guzzi Experience 2023, una formula che continua ad evolversi con proposte per diversi appassionati.

Vari tipi di esperienze

Le iscrizioni alle Moto Guzzi Experience sono aperte presso lo spazio Moto Guzzi al Motor Bike Expo e online sul portale dello storico marchio.

Previsti diversi appuntamenti in base ai modelli in gamma, come riportato di seguito:

V7 Stone Experience

28-30 aprile: Formula Weekend – Valli Nascoste;

26-28 maggio: Formula Weekend – Ride&Sail.

V85 TT Experience

22-25 aprile: Toscana; 28 aprile-1 maggio: Toscana; 12-14 maggio: Formula Weekend – Dust&Stars;

21-30 ottobre: Tunisia; 4-13 novembre: Tunisia; 26 dicembre-10 gennaio 2024: Marocco.

V100 Mandello Experience

9-16 aprile: Sicilia; 27 maggio-4 giugno: Balcani; 30 settembre-8 ottobre: Belpaese;

2-10 dicembre: Andalusia.

Con l’arrivo della nuova e tecnologica Moto Guzzi V100 Mandello la proposta risulta variegata, nel 2023 le tappe della Moto Guzzi Experience sono studiate attorno agli esemplari del brand di Mandello del Lario, nello specifico la iconica V7 Stone, la versatile e retrò V85 TT e la già citata e innovativa V100 Mandello.

Tre tipi di esperienze su tragitti selezionati appositamente per cogliere tutte le doti di ogni modello, consentendo agli appassionati di scegliere il viaggio più compatibile con i propri interessi.

Alcuni dei viaggi prevedono una nuova formula Moto Guzzi Experience Weekend, un solo fine settimana per coloro che vogliono condividere tra appassionati le emozioni provate in sella a una Moto Guzzi, dove confrontarsi e stringere amicizia.

Programmate tre Moto Guzzi Experience Weekend, di cui due dedicate a V7 Stone e una alla V85 TT. Si tratta degli appuntamenti: Valli Nascoste che rappresenta un’esperienza di tre giorni nella natura alla scoperta dei colli piacentini; quindi ancora Ride&Sail che prevede un connubio tra moto e barca a vela e Dust&Stars che oltre a un’esperienza in fuoristrada c’è anche quella in un bivacco sotto un cielo stellato.

In tutte le date, secondo le indicazioni, è prevista la speciale formula all inclusive con un pacchetto che include il noleggio della moto, il carburante e l’assistenza.

Foto: Moto Guzzi – Piaggio Group