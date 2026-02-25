Moto Europa 2026: ecco le finaliste, ci sono anche Aprilia e Ducati

Il nuovo premio Moto Europa 2026 è giunto al suo atto finale. La giuria, composta dagli esperti UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive), ha selezionato le cinque finaliste, tra gli oltre quaranta modelli commercializzati nel Vecchio Continente nel 2025. Si tratta di Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Ducati Multistrada V4, Royal Enfield Bear 650 e Yamaha R9.

“Il premio viene gestito in modo autonomo da UIGA e la scelta delle finaliste non è stata semplice, anzi è stato piuttosto complesso decidere quali modelli preferire – ha spiegato Gaetano Cesarano, presidente di UIGA – Alla fine sono emerse le moto che si distinguono per innovazione, qualità, piacere di guida e capacità di interpretare le esigenze del mercato europeo contemporaneo”.

Le finaliste

Due moto italiane, una tedesca, un’indiana ed una giapponese si contenderanno, dunque, questo titolo. È alla sua prima edizione, ma d’ora in avanti verrà attribuito annualmente al modello che meglio avrà saputo lasciare il segno nell’anno precedente l’assegnazione. Seguendo il filone delle auto, con i vari premi come Car of the Year, ormai un’istituzione nelle quattro ruote.

La votazione finale

Il premio verrà assegnato da una giuria con opinion leader e giornalisti iscritti a UIGA, ma anche da tutti gli appassionati. Potranno esprimere la loro preferenza sul sito ufficiale del premio oppure nel primo giorno di Motodays (il 6 marzo) ed il loro voto si sommerà così al giudizio degli esperti per decretare la vincitrice di Moto Europa 2026. L’annuncio della moto vincitrice sarà effettuato durante la manifestazione romana, in programma da sabato 6 a domenica 8 marzo.