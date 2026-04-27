Mobilità urbana: ANCMA lancia la campagna “Due ruote che valgono il doppio”

Le due ruote come risposta concreta alle sfide della mobilità urbana: è questo il messaggio al centro della nuova campagna “Due ruote che valgono il doppio“, promossa da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Si tratta di un vero e proprio progetto manifesto che si pone l’obiettivo di ridefinire il ruolo di moto, scooter e ciclomotori nelle città contemporanee, sempre più congestionate dal traffico di veicoli e alla ricerca di soluzioni sostenibili ed efficienti.

Il concept di questa campagna ribalta una percezione diffusa, ovvero quella che le due ruote non rappresentano “la metà” delle quattro ruote dell’auto, ma “il doppio” in termini di benefici che riesce a garantire rispetto ad una vettura. In un contesto urbano dove il tempo è una risorsa sempre più preziosa, mezzi agili e leggeri come moto e scooter permettono di ridurre i tempi di percorrenza, facilitare il parcheggio e abbattere l’impatto ambientale. A questi vantaggi, sottolinea il messaggio sociale dietro la campagna di ANCMA, si aggiungono flessibilità, accessibilità e una maggiore fruibilità nella vita quotidiana, elementi che rendono le due ruote una soluzione strategica e vantaggiosa per cittadini, imprese e amministrazioni.

Messaggio diretto ai giovani

Del resto il settore della mobilità a due ruote a motore riflette un cambiamento già in atto, rispondendo alla crescita della domanda di mobilità individuale, sostenibile e on-demand, spinta anche da nuove abitudini urbane e da nuove tecnologie. La campagna intercetta questo trend parlando soprattutto alle nuova generazioni, a Millennials e Gen Z, più sensibili al valore che si misura in tempo risparmiato, stress evitato e libertà di movimento. Le due ruote diventano così una scelta consapevole e coerente con uno stile di vita dinamico.

Roman: “Le due ruote portano benefici per tutti”

“Con questa campagna vogliamo affermare con forza un concetto semplice: oggi le due ruote sono una risposta fruibile e concreta alle sfide della mobilità urbana”, ha dichiarato il presidente di ANCMA Mariano Roman. “Non si tratta solo di una scelta individuale già apprezzata dagli utenti della strada (+43% di patenti A negli ultimi 10 anni e +77% il mercato delle due ruote a motore), ma di una soluzione che porta benefici collettivi in termini di sostenibilità, fluidità del traffico e qualità della vita. È necessario continuare a lavorare affinché questo valore venga riconosciuto e integrato sempre più nelle politiche di mobilità delle nostre città”.

“Il linguaggio della campagna – ha spiegato il responsabile del Gruppo Moto di ANCMA Fabrizio Corsi – è diretto ed essenziale e sintetizza l’essenza stessa delle due ruote: meno ingombro, meno attese, meno costi. Più efficienza, più agilità, più libertà. Un cambio di prospettiva che trova espressione nel claim: ‘Le due ruote sono la tua scelta di mobilità che vale doppio'”.

La campagna, realizzata dall’agenzia YES!, sarà diffusa attraverso affissioni digitali nelle principali città italiane e contenuti social, coinvolgendo anche EICMA e le Case motociclistiche associate. Tale iniziativa rafforza l’impegno di ANCMA nel promuovere una mobilità moderna, integrata e sostenibile, dove le due ruote non sono un’alternativa, ma una risposta concreta e vantaggiosa.