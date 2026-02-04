Mercato moto Italia 2026: l’anno si apre in positivo, +6,5%
ANCMA: "Un valore simbolico, dopo un 2025 complesso"
Il 2026 si è aperto in maniera positivo per il mercato a due ruote a motore in Italia. I dati del mese di gennaio, infatti, hanno registrato una crescita del 6,5%, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Si tratta di un buon segnale, anche se è solamente il primo mese dell’anno, dopo un 2025 piuttosto complesso anche per questo settore. Risultati in attivo anche per il mercato elettrico.
I dati di gennaio 2026
Entrando nel dettaglio, sono stati 19.282 i veicoli a due ruote ad essere messi su strada nel primo mese del 2026. Sono le moto a registrare la miglior performance con un incremento a doppia cifra (16,26%) e 8.099 veicoli targati, mentre sono segnalati in leggero calo gli scooter, i grandi protagonisti del 2025, che perdono 1,47 punti percentuali e immatricolano 10.400 unità. Recuperano un terzo del mercato i ciclomotori, che crescono del 33,85% con 783 unità registrate.
Buone indicazioni anche per quanto riguarda la mobilità elettrica, con un incremento del 18,44% e 334 veicoli a zero emissioni venduti, grazie soprattutto al risultato degli scooter. È invece negativo il primo parziale dell’anno per i quadricicli, che lasciano sul terreno 19,82 punti percentuali e immatricolano 1.173 mezzi, in questo caso per un calo di quasi il 50% dei modelli elettrici.
”Un mese tradizionalmente interlocutorio”
Il dato del mese è buono, ma ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) non si esalta per il risultato: “Un risultato che va letto alla luce delle caratteristiche strutturali del mese – il commento – con un giorno lavorativo in meno e un’incidenza sull’andamento annuale pari a circa il 5%, gennaio si conferma tradizionalmente un mese interlocutorio, in attesa di indicazioni più consolidate dai prossimi mesi. Comunque, assume un valore simbolico, dopo un 2025 complesso”.
