Mercato moto e scooter aprile 2026: crescita del +14,8%, trainano gli scooter
Prosegue il momento positivo del mercato delle due ruote a motore con 44.359 veicoli venduti ad aprile
Anche nel mese di aprile il mercato italiano delle due ruote a motore, secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA, mostra un andamento positivo, registrando una crescita che sfiora il 15%. Si tratta di un ulteriore segnale incoraggiante, con il quarto mese del 2026 che, con 44.359 veicoli venduti, mette a segno ancora un incremento a doppio cifra, con i volumi cresciuti del 14,82% rispetto ad aprile 2025 (che però perdeva 5 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2024).
Crescono le vendite di scooter, moto e ciclomotori
Gli scooter continuano a essere il traino dell’intero mercato delle due ruote a motore con un aprile che segna un +23,25%, con 25.971 unità immatricolate. In rialzo, anche se in modo più contenuto, anche i volumi delle moto, che con 17.055 mezzi targati registrano un +3,65%. Segnali di ripresa anche dai ciclomotori che, con 1.333 immatricolazioni, crescono del 20,42%.
I numeri del cumulato annuo chiuso a +14,8%
Il primo quadrimestre 2026 si chiude con 129.160 veicoli venduti, pari ad una crescita del 14,8%. Complici i risultati di aprile, si amplia ulteriormente il divario tra scooter e moto, con i primi che mettono in strada 72.357 veicoli, con un +17,6%, mentre le seconde si fermano a 52.705 unità, pari a un +10,41%. Numeri che confermano il trend di predominanza degli scooter che oggi rappresentano il 58% delle immatricolazioni, mentre appena due anni fa si fermavano al 52%. In ripresa anche i ciclomotori che nei primi quattro mesi dell’anno hanno messo in strada 4.098 unità, con una crescita del 26,33%.
Elettrico a doppia velocità: crescono le moto, calano scooter e ciclomotori
Anche il segmento elettrico delle due ruote rimane in territorio positivo, beneficiando ad aprile della coda degli incentivi Ecobonus, ma con un mercato che procede a due velocità: le moto crescono in modo significativo (+150%), mentre perdono terreno scooter (-3,57%) e ciclomotori (-5,21%). Nel cumulato di inizio anno si registrano 2.293 unità immatricolate, pari ad una flessione del -6,56%.
Quadricicli in flessione
Per quanto riguarda il mercato dei quadricicli, il comparto continua a essere in affanno, registrando ad aprile un calo del 33,81%, con 1.306 veicoli venduti. Anche in questo caso il mercato mostra trend contrastanti: da un lato le minicar elettriche, attualmente prive di incentivi, perdono 51,73 punti percentuali per un totale di 878 immatricolazioni, mentre dall’altro i quadricicli termici segnano un incremento del 177,92% con 428 unità targate.
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