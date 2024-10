MBM Kairos Plus Sub: la nuova e-MTB per città e cross country [FOTO]

MBM presenta una nuova bicicletta elettrica: la Kairos Plus Sub. Si tratta di una e-MTB Hardtail-Front Suspended, con ruote da 27,5”, equipaggiata con piccoli parafanghi e portapacchi. Dedicata per gli spostamenti in città, ma anche con la possibilità di dedicarsi al cross country medio o leggero.

Le caratteristiche

Questo modello è dotato di telaio in alluminio idroformato e, in entrambe le versioni, le ruote da 27,5”, la forcella Suntour XCR 34 Boost LOR – Travel 110 mm e i freni a disco Shimano RT10 Center Lock da 180 F – 180 R. La bicicletta è dotata di un display LCD per il controllo di tutte le informazioni compreso il livello di carica della batteria e quello di assistenza del motore.

Il motore (centrale) è l’OLI Sport Plus da 85 Nm il quale si integra nella parte bassa del telaio e con i suoi 3,3 kg di peso dona equilibrio alla nuova hard-tail di casa MBM. La batteria (Phylion Integrated BN-21L, 36V da 522 o 630 Wh in base al modello scelto) è integrata nel tubo obliquo ed è “chiusa” da una cover in alluminio presente nella parte più bassa.

Prezzi e colori

La MBM Kairos Plus Sub è disponibile con le colorazioni Dark Grey e Sand, con un prezzo di 2.684 euro per la versione PLSub (con cambio/comandi Shimano Deore e batteria da 522 Wh) e di 2.989 euro per la versione PL630s, equipaggiata con cambio/comandi Shimano Cues e la batteria da 630 Wh.