MBM Bike lancia nuovi modelli e-bike e un nuovo sito per l’e-commerce [FOTO]

MBM, marchio romagnolo che negli anni ha saputo affermarsi come una delle principali aziende italiane del mondo bike propone biciclette caratterizzate da stile italiano, con un prodotto ideato e realizzato in Italia, rinnova la propria offerta con una serie di novità che riguardano il settore delle e-bike.

Il nuovo sito e il via all’e-commerce

Il lancio di una serie di nuovi modelli di e-bike che MBM accompagna con un rinnovamento della propria strategia digitale che passa da un nuovo sito e dall’apertura dell’e-commerce. Sul nuovo sito, mbmbike.it, è ora possibile acquistare le biciclette dell’azienda romagnola, oltre a poter navigare le varie sezioni che comprendono la pagina dedicata alla ricerca dei rivenditori, quella dedicata all’area tecnica, quella relativa alla garanzia e alla sua estensione e infine una sezione dedicata alla storia e alla mission di MBM.

Nuovi modelli

Il listino di MBM si arricchisce di una serie di novità. Fra i nuovi modelli ci sono: Hyperion Plus Sub, una e-MTB top di gamma declinata in stile urban; Kairos Plus Sub, altra e-MBT sempre in stile urban; Phrike, urban pieghevole con ruote 20 x 40, motore Etrotek da 50 Nm e batteria da 840 Wh; Rhea, city e-bike declinata al femminile con cerchi da 26 pollici, motore Bafang da 32 Nm e batteria da 518 Wh; Primavera Sport, top e-bike femminile aggiornata con sospensioni anteriori; Maxilux Cross, muscolare con tripla guarnitura e cambio Shimano Acera per muoversi anche senza l’ausilio di un motore.