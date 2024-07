La moto elettrica a pedali eROCKIT One: veloce e omologata per la strada [FOTO e VIDEO]

Un po’ e-bike, un po’ moto elettrica. Si tratta di eROCKIT One, un innovativo veicolo a due ruote frutto di un progetto nato e realizzato in Germania che si presenta come la bici elettrica più veloce a beneficiare dell’omologazione stradale ed ambisce a rivoluzionare il pendolarismo urbano e la mobilità personale di breve e medio raggio.

Dotata di un particolare sistema di pedalata assistita, eROCKIT One è in grado di moltiplicare la potenza del movimento impresso sui pedali permettendo alla moto di raggiungere una velocità massima fino a 100 chilometri orari.

Fino a 130 km d’autonomia

Classificata come moto leggera da 125 cc, eROCKIT One è stata progettata per offrire prestazioni importanti. Per quanto riguarda l’autonomia, è in grado di percorrere fino a oltre 130 km con una singola carica, permettendone anche un utilizzo fuori dal contesto cittadino.

Motore da 16 kW, la batteria si ricarica dal 20 all’80% in 3 ore

La eROCKIT One è spinta da un motore sincrono a magneti permanenti raffreddato ad aria che eroga una potenza massima di 16 kW, ad alimentarlo c’è una batteria agli ioni di litio da 52 volt con una capacità di 7,5 kWh. Grazie ad un pratico caricabatterie esterno, la batteria può essere caricata dal 20 all’80% della capacità in 3 ore, mentre servono 6 ore per una carica completa.

Sicura e piacevole da guidare

Costruita su un telaio in alluminio, la eROCKIT One è dotata di forcelle anteriori rovesciate regolabili da 37 mm e di ammortizzatore posteriore da 203 mm. Ad una maggiore sicurezza contribuisce l’impianto frenante con ABS. Questa versatile e-bike, che offre un carico utile fino a 120 kg, monta cerchi in alluminio a cinque razze con pneumatici K80.

