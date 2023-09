KTM 890 Adventure R Rally 2024 sold out in meno di 72 ore

Grande successo per la KTM 890 Adventure R Rally 2024, la travel enduro più estrema in circolazione, presentata lo scorso 6 settembre. Realizzata in soli 700 esemplari, la moto, in prevendita online lo scorso 20 settembre, è andata sold out in meno di 72 ore.

Ci ha messo dunque pochissimo KTM a conquistare gli appassionati, vendendo in pochissimo tempo l’intero lotto produttivo previsto della nuova 890 Adventure R Rally 2024, moto che frutta il meglio del know-how tecnico e dei successi ottenuti da KTM nei rally.

Sold out in poche ore anche il pacchetto Ultimate KTM Desert Experience

Oltre alle moto, che saranno consegnate indicativamente tra febbraio e maggio 2024, KTM ha registrato in poche ore anche il tutto esaurito dei 34 esclusivi posti disponibili per la Ultimate KTM Desert Experience, l’evento esclusivo da vivere in Marocco nel mese di marzo 2024 in compagnia di leggende dell’off-road del calibro di Johnny Aubert e Jordi Viladoms.