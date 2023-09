KTM 890 Adventure R Rally 2024: performance e DNA off-road in veste esclusiva [FOTO]

Svelata la nuova KTM 890 Adventure R Rally 2024, moto nata puntando a sfruttare il meglio del know-how tecnico e dei successi ottenuti nei rally dalla Casa. Parliamo di una moto esclusiva, che sarà realizzata in soli 700 esemplari, e che sarà ordinabile online a partire dal 20 settembre con il prezzo per il mercato italiano di 23.899 €.

Spirito d’avventuriera

La nuova travel-enduro di KTM, che si propone come la Adventure più performante del suo segmento, è equipaggiata con sospensioni WP Pro Components, forcella WP Xplor Pro 7548 con tecnologia Cone Valve e mono WP Xplor Pro 6746 regolabile, elementi che assicurano il massimo livello di smorzamento nelle condizioni più difficili. A garantire il comfort nell’utilizzo più turistico contribuisce anche l’escursione di 270 mm.

Motore da 105 CV e scarico Akrapovič

A spingere la nuova KTM 890 Adventure R Rally è un motore bicilindrico da 889 cm³ che eroga 105 CV a 8.000 giri al minuto e 100 Nm di coppia a 6.500 giri al minuto. Di serie c’è poi lo scarico Akrapovič “Slip-on Line” ad esaltare il ruggito del propulsore.

La moto è inoltre dotata di un pacchetto elettronico completo, che consente al pilota di tenere tutto sotto controllo, in qualunque condizione: ABS Bosch 9.3MP con funzione Offroad, controllo di trazione con tre riding mode selezionabili in base al terreno, Tech Pack con MSR, Cruise Control, Quickshifter+ e modalità Rally, display TFT da 5 pollici con navigazione Turn by Turn+ e kit connettività, per gestire in viaggio le chiamate in ingresso e la playlist musicale.

Pronta al fuoristrada hard

La nuova moto di KTM monta anche anche numerosi accessori esclusivi, provenienti dal catalogo KTM PowerParts, per l’off-road più estremo: sella Rally specifica per le competizioni, ruote robuste con cerchi Excel, protezioni del serbatoio in carbonio e ulteriori protezioni per il motore, la pompa del freno posteriore e la forcella, oltre alla nuova corona Supersprox Stealth di derivazione rallistica.

Esperienza esclusiva per 34 clienti

Per celebrare il lancio del nuovo modello, KTM propone un evento esclusivo, che si terrà in Marocco a marzo 2024 coinvolgendo leggende dell’off-road come Johnny Aubert e Jordi Viladoms, riservato a 34 fortunati clienti che oltre alla nuova R Rally acquisteranno il pacchetto Ultimate KTM Desert Experience (4.900 €).