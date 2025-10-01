KTM 300 EXC Hardenduro 2026: aggiornamenti tecnici e stilistici la rendono ancora più estrema [FOTO]

La KTM 300 EXC Hardenduro si rinnova con il model year 2026 che introduce una serie di aggiornamenti al look, alle sospensioni e al sistema di raffreddamento che permettono alla moto di incrementare le sue performance sui terreni più impegnativi. Regina delle competizioni più dure come il Red Bull Erzbergrodeo e il Red Bull Romaniacs, la KTM 300 EXC Hardenduro si è ritagliata un ruolo di primissimo piano tra gli amanti dell’enduro più estremo di tutto il mondo.

Nella versione 2026, la moto della Casa austriaca si presenta con il classico arancione KTM, esaltato da grafiche bianche e nere, telaio arancione lucido e componenti anodizzati arancioni proveniente dal catalogo KTM PowerParts.

Sospensioni dotate di innovativo sistema di regolazione del precarico

A livello tecnico, la novità più significativa riguarda le sospensioni, con la KTM 300 EXC Hardenduro 2026 che adotta la forcella WP XACT da 48 mm realizzata con tecnologia a cartuccia chiusa dotata di un innovativo sistema di regolazione del precarico, che agisce sulla molla di compensazione del separatore presente all’interno della cartuccia stessa. Questo sistema offre il vantaggio di poter intervenire manualmente, in modo immediato e semplice, sulla regolazione del precarico, con un’escursione complessiva di 4 mm e un risparmio di peso di 200 grammi. KTM ha anche aggiornato la taratura del mono WP XPLOR PDS, migliorando il bilanciamento della moto e la massima trazione in qualsiasi condizione.

In concessionaria a novembre al prezzo di 13.950 €

Tra le novità ci sono della nuova KTM 300 EXC Hardenduro ci sono anche il nuovo connettore CPC del carburante, ora protetto da un nuovo tappo che previene danni esterni e infiltrazione dello sporco, sistema di raffreddamento aggiornato con nuovo tappo radiatore filettato e ventola radiatore ora di serie. La KTM 300 EXC Hardenduro 2026 arriverà in concessionaria a novembre e sarà in vendita al prezzo di 13.950 €.