Kawasaki Z e Ninja e-1: l’ingresso nell’era elettrica [FOTO]

Ne avevamo parlato poco più di un mese fa, ora è tempo dell’ingresso nell’era elettrica per Kawasaki. Il marchio giapponese ha presentato le versioni definitive della Z e-1 e della Ninja e-1, i primi due modelli a zero emissioni della casa. Entrambe da 125cc, avranno un motore da 12 CV ed una velocità massima di 99 km/h.

Le caratteristiche

I due modelli saranno disponibili in due versioni e colori: Metallic Bright Silver e Metallic Matte Lime Green, la livrea caratteristica di tutti i futuri modelli elettrici della casa. Presentano l’acceleratore easy-to-use, l’impianto frenante con ABS e il telaio a traliccio. Sono entrambe dotate di display TFT con connettività smartphone. Quest’ultimo segnala le informazioni relative alla guida, l’autonomia, la disponibilità della funzione boost e il livello di guida selezionato (Road o Eco).

Sono spinte da un motore elettrico da 5 kW, ma con potenza massima di 9 kW (12 CV) con l’utilizzo della funzionalità Boost. Propongono due modalità di guida (Road ed Eco) e possono raggiungere la velocità massima di 99 km/h, utilizzando lo ‘sprint’ aggiuntivo, disponibile per circa 15 secondi. Sono presenti due batterie rimovibili, collegate in parallelo, per un’autonomia dichiarata di 72 chilometri. Per la ricarica si può usare una docking station o con un cavo, tramite la presa sotto la sella.

Uscita

Il costruttore giapponese non ha annunciato la data di uscita sul mercato ed i prezzi. Ma, dopo questo comunicato, si attende una disponibilità a brevissimo termine di questi modelli.