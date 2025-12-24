Kawasaki: uno scooter ibrido nei pensieri della casa giapponese

Il 2026 è ormai alle porte e ci regalerà tante novità dal punto di vista motociclistico. Tra esse potrebbe esserci un modello inedito: uno scooter targato Kawasaki. Non il settore dove il marchio giapponese solitamente opera, ma sempre di maggiore interesse, come dimostrano i numeri sulle vendite mensili ed annuali. Ed è spuntato un brevetto depositato, che porta a questo settore.

Il brevetto

Questo brevetto è dedicato ad un modello ibrido. Ormai comunemente diffusi nelle auto, mentre ben più complicato l’introduzione nelle due ruote, in particolare per motivi di spazio, legate al doppio motore, al serbatoio ed alla batteria. I disegni Kawasaki mostrano un telaio a traliccio, con un cannotto di sterzo più avanti del solito ed il radiatore più in basso, per inserire il pacco batterie. Solitamente è sotto la sella, ma in questo modo migliora il raffreddamento, per un flusso d’aria sicuramente maggiore.

Spostando la batteria sotto il motore, si libera spazio sotto la sella e, in questo brevetto, la casa giapponese sposta in quel luogo il serbatoio. Una conformazione utilizzata solitamente negli scooter, anche se questo disegno appare quello di una moto. Un altro elemento tipico di uno scooter è un serbatoio sagomato, per ricavare lo spazio per un vano per ospitare un casco.

Uno scooter ibrido in arrivo?

Con queste considerazioni, fa pensare ad uno studio per un prossimo grande scooter ibrido, con il marchio della casa giapponese. Una mossa che avrebbe un senso sia a livello di mercato, per quello che dicevamo prima, ma anche economico. Inserire questa tecnologia su uno scooter, potrebbe essere più facile da sostenere per Kawasaki, a livello di costi e di prezzo finale.