Kawasaki: il ritorno della Z1100 e molto altro ad EICMA 2025

Si avvicina sempre più EICMA 2025, in programma dal 4 al 9 novembre a Fiera Milano Rho, e tra le protagoniste della nuova edizione ci sarà ovviamente anche Kawasaki. La casa giapponese metterà in primo piano le nuove Z1100 e Z110 SE, ma non mancheranno gli altri modelli della gamma ed anche qualche sorpresa, con alcune novità ancora avvolte nel riserbo.

Il ritorno di un’icona

La Kawasaki Z1100 riporta in auge uno dei nomi più evocativi della storia del marchio. Le due naked sono ispirate alla gloriosa tradizione della famiglia “Z”, mantenendo il carattere forte e inconfondibile che ha reso celebre la serie, ma lo reinterpretano in chiave attuale, con un design più muscolare, linee moderne e contenuti tecnici all’avanguardia. Tra gli elementi distintivi, ci saranno un telaio evoluto, elettronica di ultima generazione e tanta potenza disponibile.

Come dicevamo, non solo la Z1100 nello stand Kawasaki. La casa asiatica presenterà in anteprima altri modelli destinati a entrare in gamma nel 2026. Alcuni saranno completamente inediti ed ancora sotto stretto riserbo, mentre altri rappresenteranno l’evoluzione naturale di piattaforme già consolidate, con aggiornamenti tecnici, migliorie funzionali e nuove colorazioni.

L’area esterna

Le novità saranno esposte all’interno del padiglione 11 (stand N46), ma Kawasaki sarà protagonista anche nell’area esterna Urban Mobility. Dove i visitatori della fiera milanese potranno vedere i modelli del marchio elettrificati: da quelli Hybrid a quelli 100% elettrici. Per scoprire l’approccio della casa alla transizione energetica, non perdendo le caratteristiche classiche.