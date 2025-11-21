Kawasaki: ecco i prezzi delle novità per il 2026, da 6.340 euro

Saranno numerose le novità Kawasaki per il 2026, alcune delle quali sono state svelate le scorse settimane ad EICMA 2025. Ora la casa giapponese ha annunciato i prezzi delle nuove Z900RS, ZX-10R/RR e KLE500, pronte ad approdare sul nostro mercato, nelle prossime settimane.

La nuova ZX-10R

Partendo dalla rinnovata ZX-10R, questa moto nata per la pista è stata aggiornata soprattutto nell’aerodinamica, con le nuove ali anteriori generano il 25% di downforce in più rispetto alla precedente generazione, migliorando stabilità e percorrenza in curva. Rivisti anche i proiettori full LED, mentre dal punto di vista ciclistico è proposto un telaio con geometria rivista e pivot del forcellone riposizionato, mentre restano confermate le sospensioni Showa BFF e BFRC regolabili e i freni Brembo. Ancor più cattiva la ZX-10RR, con pistoni e bielle in titanio. In questo caso, il prezzo è di 18.990 euro per la classica e di 10.000 euro in più per la sportiva.

La nuova Z900RS

Passando alla Kawasaki Z900RS, che è stata aggiornata esteticamente con una nuova forma dello scarico, utile anche ad enfatizzare ulteriormente il sound del motore, e con un rinnovato pacchetto elettronico, comprensivo di ride-by-wire, quickshifter bidirezionale KQS, cruise control, connettività smartphone e fari full LED. Spinta dal motore quattro cilindri in linea da 116 CV, è disponibile anche in versione SE, con mono ammortizzatore Öhlins, pinze anteriori Brembo e una colorazione Metallic Spark Black. I prezzi partono da 12.990 euro.

La nuova KLE500

Chiudiamo con la nuova Kawasaki KLE500. Una moto dallo stile rally, omologata per la patente A2, con il bicilindrico da 451 cc eroga 45,4 CV e 42,6 Nm, per poter viaggiare su qualsiasi terreno. Tra gli altri elementi distintivi, troviamo il cerchio anteriore da 21”, le sospensioni a lunga escursione ed un manubrio largo. Nella più ricca versione SE, la dotazione si contraddistingue per un tecnologico display TFT a colori e colorazioni dedicate. Prezzi da 6.340 euro.