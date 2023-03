Kawasaki Demo Ride Tour 2023: diverse tappe in Italia per conoscere gli esemplari del brand di Akashi

Il Kawasaki Demo Ride Tour prevede una serie di eventi che, anche nel 2023, sono svolti in diversi punti d’Italia, per consentire agli appassionati di provare la gamma del brand giapponese. Si spazia da Nord a Sud presso i concessionari ufficiali aderenti.

Kawasaki Demo Ride Tour 2023

Gli eventi programmati sono in costante aggiornamento e potrebbero verificarsi delle variazioni. Si consiglia di consultare la sezione “news” del sito Kawasaki e anche le pagine Facebook e Instagram.

Lungo aprile e a maggio si segnalano i seguenti appuntamenti:

1- 2 aprile – presso Motolandia, via Roveggia 79/A, Verona, Veneto;

1- 2 aprile – presso Bottega della moto, via Ancona 41, Jesi (AN), Marche;

15- 16 aprile – presso Ugolini Motorciclo, via Pietrarubbia 5, Rimini, Emilia-Romagna;

15- 16 aprile – presso Fraccaro Moto, via Mantova 174, Montichiari (BS), Lombardia;

22 aprile – presso Permoto Race, via San Quirico 115, Genova, Liguria;

22- 23 aprile – presso K-Monza, via Salvo D’Acquisto 13, Concorezzo (MB), Lombardia;

29- 30 aprile – presso Gruppo Bientinesi, via Aurelia sud 56, Cecina (LI), Toscana;

29- 30 aprile – presso Mozzo Moto, via Santa Maria 81, Facca di Cittadella (PD), Veneto;

6- 7 maggio – presso Fani Motors Srl, via Empoli 31, Firenze, Toscana;

6 maggio – presso Moto Style, Corso Francia 12/B, Rivoli (TO), Piemonte;

13- 14 maggio – presso Sun Car SpA, via Sarzanese Nord 6648, Massarosa (LU), Toscana;

13- 14 maggio – presso Area Moto, via del Murazzo 28, Modena, Emilia-Romagna.

Per svolgere un test ride è obbligatorio essere già in possesso di una patente valida ed essere dotati di abbigliamento tecnico protettivo. La prova avviene su un percorso stradale e in piccoli gruppi, seguendo un apripista Kawasaki. La prova può essere effettuata da soli o portando con sé un passeggero, purché anche questo disponga di un abbigliamento tecnico appropriato. Le iscrizioni sono possibili direttamente sul posto.

Immagine: Kawasaki