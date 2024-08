Kappa K’Rugged: la linea di borse morbide per l’Adventure Touring

Kappa ha presentato la sua nuova linea di borse morbide per l’Adventure Touring: la gamma K’Rugged. È composta da cinque modelli, di capacità comprese tra 10 e 45 litri, adatte sia ai viaggi che ai contesti urbani. Sono già disponibili nello store dell’azienda, con prezzi a partire da 92,50 euro.

I modelli disponibili

Le borse sono accomunate dalla chiusura roll-top, il design pulito e funzionale e i materiali tecnici di alta qualità. Il set, come dicevamo, si compone di cinque modelli, a partire dal BASE AV00, con un sistema di aggancio sulla moto e con un design modulare, per personalizzare la configurazione dei bagagli e gli hook rack inclusi. Il prezzo di questa borsa è di 103,50 euro.

La AV01 ed AV02 sono realizzate in TPU laminato resistente, con una base semirigida in gomma AntiGrip, per ammortizzare le vibrazioni. Hanno capacità, rispettivamente, di 10 e 20 litri, possono essere montate su base AV00 o sul portapacchi. Con un prezzo di 92,50 euro per l’AV01 e 103,50 euro per l’AV02. Più grande l’AV03, con una capacità di 45 litri e doppia apertura laterale, con un prezzo di 114,50 euro.

La gamma viene chiusa dalla AV04. Un borsone da 40 litri, con la possibilità di trasformarlo anche per essere portato a mano o come zaino. Il prezzo al pubblico è pari a 109 euro.