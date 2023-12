Kappa KV58: il nuovo casco demi-jet unisex dall’animo pop

Presentato ad EICMA 2023, il nuovo casco Kappa KV58 si appresta ad entrare sul mercato, con arrivo nei negozi a partire dal mese di gennaio. Si tratta di un modello demi-jet unisex, con taglie dalla XS alla XL. Disponibile in dieci colori, con un prezzo al pubblico pari a 79 euro.

Le caratteristiche

Il KV58, realizzato in termoplastica, è dotato di doppia calotta, con visierino interno fumé, due prese d’aria superiori, cinturino micrometrico ed interni removibili e lavabili. Sono diversificate le finiture, scelte in base alla colorazione, che variano dal lucido al Matt, fino al metallizzato opaco.

In primo piano, come dicevamo, c’è l’ampia scelta di colori. Sono 10 le varianti proposte, tra le quali non mancano i grandi classici (nero, bianco, grigio e titanio), le tinte più vivaci e pop (rosso, rosa, giallo e blu elettrico) e quelle più particolari e di tendenza (color nichel e verde militare).

Taglie, uscita e prezzo

Il casco Kappa KV58, certificato secondo la normativa ECE 22-06, è disponibile dalla XS (54) alla XL (61), con un arrivo nei negozi da gennaio 2024. Il prezzo è pari a 79 euro.