Kappa Garda Lite: il nuovo tris di valigie robuste per i lunghi viaggi [FOTO]

Kappa presenta una nuova versione del tris di valigie Garda, più “Lite” nella scelta dei materiali, ma ugualmente performante, anche in lunghi tragitti e su sterrato. Il set Monokey è composto da tre modelli Total Black: un topcase da 52 litri e due laterali da 33 e 46 litri.

Il nuovo prodotto della linea di valigie Garda, pensata per gli appassionati di viaggi off-road in selle a maxienduro, conferma la combinazione tra solidità, capienza e compattezza, proponendosi a un prezzo più accessibile.

Topcase da 52 litri

Il set Garda Lite è composto da tre modelli, acquistabili anche singolarmente, che sostituiscono l’alluminio della cover con il Fiberglass Recinforced, lo stesso robusto materiali della scocca. Il topcase, con sistema di aggancio Monokey, ha una capacità di 52 litri e può contenere due caschi modulari. Dotato di chiusura con Security Lock, realizzato in tecnopolimero Fiberglass Reinforced nero, con fascioni esterni di rinforzo, ha anche la pratica maniglia per il trasporto a mano. Le dimensioni sono di 60 x 31 x 45 cm, mentre il carico massimo è di 10 kg. Il prezzo è di 219 €.

Valigie laterali

La valigia laterale, disponibile singolarmente o in coppia, è disponibile in due dimensioni, da 33 e 46 litri di capacità. Come il topcase, vanta di scocca in tecnopolimero Fiberglass Reinforced nero, sistema di aggancio Monokey e chiusura con Security Lock. Entrambe le valigie laterali dispongono di un carico massimo di 10 kg, con quella da 33 litri che ha dimensioni di 53,3 x 42 x 23,4 cm e un prezzo di 199 € (singola) e 398 € (coppia), mentre quella da 46 litri ha dimensioni di 53,3 x 42 x 31 cm e un prezzo di 209 € (singola) e 418 € (coppia).