KAGE Europe, sponsorizzazioni 2026 nel motorsport: Motobatt protagonista tra Moto2, Moto3 e off-road

KAGE Europe, produttore di batterie ad alte prestazioni che ha tra i suoi marchi Motobatt, ha annunciato un ricco programma di sponsorizzazioni per la stagione 2026 col quale rafforza il proprio impegno nel motorsport internazionale puntando su piloti di talento e grandi ambizioni nei principali campionati motociclistici di velocità, off-road ed enduro.

Motobatt affianca il team Red Bull KTM Ajo in Moto2 e Moto3

KAGE rinnova la collaborazione con il team Red Bull KTM Ajo Motorsport nei Campionati del Mondo Moto2 e Moto3, categorie nella quali Motobatt continuerà a essere sponsor anche nel 2026, affiancando giovani talenti come Collin Veijer e José Antonio Rueda in Moto2, e Brian Uriarte e Alvaro Carpe in Moto3. Una partnership, quella tra KAGE e il team Red Bull KTM Ajo Motorsport, avviata nel 2020 ed orientata all’impegno verso performance, innovazione e sviluppo dei campioni di domani.

Il sostegno a Jonny Walker, Kirian Mirabet e Pol Tarrés

Nel panorama off-road, Motobatt rinnova poi il sostegno a Jonny Walker, protagonista assoluto dell’Hard Enduro mondiale, vincitore di gare leggendarie come l’Erzbergrodeo, la Red Bull Romaniacs e la Red Bull 111 Megawatt. Dal 2023 Motobatt sostiene il suo progetto indipendente, divenuto simbolo di determinazione e resistenza estrema.

Accanto a lui, nel 2026 Motobatt sarà sponsor anche di Kirian Mirabet, pilota e content creator capace di unire competizione e avventura. Con esperienze nel Mondiale Enduro Junior e nei principali campionati spagnoli, Mirabet rappresenta una figura “ponte” tra performance motociclistiche e coinvolgimento della community digitale. Nel segmento adventure e rally, MTX Power e MTX Parts sponsorizzano Pol Tarrés, figura di riferimento internazionale dell’off-road e pilota ufficiale Yamaha, noto per affrontare sfide tecniche estreme.

Infine, MTX e KAGE Powersport investono anche sui giovani attraverso i progetti Young Motion Powered by Resa e il Dixon Racing Team, guidato da Steve Dixon, impegnati nello sviluppo dei talenti MX2 ed EMX2.

Come sottolineato da Santi Diamant Navarro, direttore di Kage Europe, e da Gemma Sauret, direttrice Marketing di Kage Global, il programma di sponsorizzazione 2026 conferma la strategia del voler essere presenti dove prestazioni, affidabilità e innovazione fanno realmente la differenza, consolidando KAGE Europe come partner strategico del motociclismo internazionale.