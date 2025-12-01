Jacopo Brunori trionfa nel Trofeo Inverno Minimoto ad Aprilia

Straordinaria prestazione per Jacopo Brunori, conosciuto come “Japo25”, giovanissimo talento spoletino di soli 7 anni, che questo weekend (29-30 novembre 2025) ha conquistato la vittoria assoluta nel Trofeo Inverno di Aprilia nella categoria Mini Moto – Junior A.

La giovane promessa difende i colori del Team 664 Racing di Piacenza ed è tesserato con lo storico Moto Club Spoleto, che negli anni ha visto nascere e crescere Campioni di livello nazionale e internazionale. Un contesto ricco di tradizione motociclistica, che rappresenta per Jacopo un punto di riferimento importante nel suo percorso sportivo.

Il weekend di gara non è stato privo di difficoltà: durante le prove libere disputate al mattino, un guasto tecnico alla sua minimoto lo ha costretto a saltare due turni, rendendo più complesso l’adattamento alla categoria Junior A, nella quale correva per la prima volta.

Nonostante questo inconveniente, il piccolo Campioncino ha messo in mostra talento, lucidità e grande determinazione. Dopo essersi qualificato in prima fila, secondo tempo, ha così chiuso le due gare:

– Gara 1: 2° posto

– Gara 2: 1° posto

Grazie alla somma dei tempi delle due manche, il #25 (sua data di nascita, 25 febbraio, ndr) si è imposto come vincitore assoluto della gara, confermando una maturità agonistica sorprendente per la sua giovanissima età.

Nella prossima stagione parteciperà al CIV “Campionato Italiano Velocità” nella categoria Mini Moto – Junior A.

Il Team 664 Racing e il Moto Club Spoleto esprimono grande soddisfazione per questo successo, che rappresenta un ulteriore passo nella crescita di “Japo25”, considerato una delle promesse più brillanti del panorama italiano delle mini moto.