Incentivi moto: 30 milioni per il 2026, 90 per il prossimo quadriennio

Il 2026 porta nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli a due ruote, tricicli e quadricicli a motorizzazione elettrica o ibrida, come confermato da ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori). Sono 30 i milioni di euro disponibili, ma bisogna attendere l’apertura del portale per le richieste. E nel quadriennio successivo, arriveranno ulteriori 90 milioni.

Come funziona

Le risorse per quest’anno sono legate alla Legge di Bilancio 2021 ed è l’ultima tranche dell’Ecobonus stanziato cinque anni fa. Un bonus destinato sia alle persone fisiche sia alle società, con 30 milioni di euro disponibili, con massimo 500 veicoli intestati al medesimo codice fiscale o partita IVA. Servirà attendere l’apertura della presentazione delle domande, tramite il sito ufficiale: lo scorso anno furono aperte il 18 marzo. Non c’è una data annunciata per quest’anno.

Il fondo prevede un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro, oppure un contributo pari al 40%, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso in cui l’acquisto sia accompagnato dalla rottamazione di un veicolo termico fino a Euro 3 delle medesime categorie.

Il prossimo quadriennio

ANCMA ha anche annunciato una serie di ulteriori incentivi per il prossimo quadriennio, dal 2027 al 2030. Infatti, nel corso della riunione del Tavolo Automotive del 30 gennaio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha inoltre annunciato un ulteriore stanziamento di 90 milioni di euro per i prossimi quattro anni. Sarà un bonus un po’ inferiore (20% del prezzo d’acquisto fino a 2.000 euro senza rottamazione e 30%, fino a 3.000 euro, con rottamazione).

Questo Ecobonus non è però ancora ufficiale. La misura relativa agli anni 2027-2030 entrerà in vigore esclusivamente a seguito dell’approvazione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, attualmente all’esame dei Ministeri competenti.