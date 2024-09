Il mito della Parigi-Dakar rivive a Legnano domenica 22 settembre

Si svolgerà domenica 22 settembre, a Legnano, la quarta edizione edizione di “C’era una volta la Parigi Dakar“, quinto raduno internazionale “Honda Africa Twin Marathon”, che vedrà la partecipazione di piloti che hanno preso parte al raid del deserto, l’esposizione di moto e, eccezionalmente, anche auto e camion che hanno corso la Dakar in Africa.

L’evento che fa rivivere il mito della Parigi-Dakar è organizzato dall’Associazione Musicale Jubilate ETS, che offrirà delle borse di studio della scuola di musica con la raccolta fondi organizzata durante la manifestazione.

Attesi 21 piloti che hanno corso la Dakar

L’appuntamento è in via Abruzzi 19 a Legnano, dove appassionati e curiosi potranno ammirare autentici mezzi della Dakar e conoscere i protagonisti che l’hanno corsa. Sono 21 i piloti protagonisti dei raid del deserto attesi alla manifestazione: al gruppo di veterani, composto da Roberto Boano, Ermanno Bonacini, Luciano Carcheri, Emanuele Cristanelli, Gianpiero Findanno, Patrizio Fiorini, Romolo Giancamerla, Beppe Gualini, Beppe Macchion, Roberto Mandelli, Andrea Marinoni, Giulio Minelli, Alberto Porta, Luca Roberti, Walter Savio, Claudio Torri, Giacomo Vismara, Giulio Verzelletti e Alessandro Zanichelli, si affiancano le due giovani promesse Rebecca Busi e Ottavio Missoni.

Il programma

Il programma prevede dalle 10 l’allestimento delle moto storiche in via Abruzzi 19. Verso le 11, il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, darà il via alla parata delle moto storiche per le strade della città. Nel pomeriggio, con la conduzione del giornalista sportivo Alberto Porta, dalle 14.30 la consegna delle borse di studio della scuola di musica Jubilate da parte dell’assessore alla Cultura del Comune di Legnano Guido Bragato e l’incontro con chi ha vissuto sulla propria pelle la Dakar. Tutta la manifestazione verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook della Scuola di Musica Jubilate.