iC-R Smart Helmet: il casco da moto con intelligenza artificiale che aumenta la sicurezza

Dotato di funzionalità AI, doppia videocamera posteriore e rilevamento automatico degli incidenti

di Gaetano Scavuzzo 19 Gennaio, 2026
L’intelligenza artificiale, attraverso la sua integrazione nel casco, può fornire un importante contributo alla sicurezza dei motociclisti. Ne è un chiaro esempio l’iC-R Smart Motorcycle Helmet, il casco iper-tecnologico progettato per incrementare il livello di sicurezza di chi va in moto, rendendolo in grado, grazie all’AI, in grado di avere un’elevata consapevolezza di quello che accade intorno e di agire di conseguenza.

Dotato di intelligenza artificiale, doppia telecamera posteriore, sistema di rilevamento delle cadute e controllo vocale “hands-free”, il casco i-CR Smart promette un’esperienza di guida avanzata, alla quale contribuiscono anche l’head-up display, che visualizza le informazioni essenziali nel campo visivo del motociclista senza fargli distogliere lo sguardo dalla strada, e i sensori Time-of-Flight (ToF) che rilevano gli ostacoli in tempo reale, contribuendo a migliorare la sicurezza complessiva. 

Comunicazione illimitata e controller da manubrio

Una delle caratteristiche più interessanti di questo casco è la capacità di garantire comunicazione illimitata tra motociclisti, permettendo loro di restare in contatto anche di fronte a lunghe distanze. Il casco integra inoltre LED posteriori per una migliore visibilità, visiera antigraffio e antiappannamento e controller fisico da manubrio per accedere agevolmente e senza distrazioni alle funzioni del casco. 

Funzioni di sicurezza avanzate, prezzo di circa 1.000 euro

In caso di incidente, il sistema Emergency Safety Alert del casco rileva automaticamente l’accaduto e invia una notifica ai contatti di emergenza preimpostati. A tale funzione di sicurezza, si aggiungono connettività Bluetooth e 128 GB di memoria espandibile. Caratterizzato da un design moderno che ne sottolinea l’anima tech, il casco iC-R Smart viene proposto in quattro colori tra cui poter scegliere: Black Gloss, Black Matte, Carbon Fiber Black Gloss e Carbon Fiber Black Matte. Disponibile in diverse taglie, questo casco ha un prezzo di 1.165 dollari, equivalenti a circa 1.000 euro

