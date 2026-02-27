Honda protagonista a Motodays 2026: appuntamento a Roma dal 6 all’8 marzo

Honda si prepara a vivere da grande protagonista la 14esima edizione di Motodays, la kermesse motociclistica in programma dal 6 all’8 marzo 2026 presso la Nuova Fiera di Roma. All’appuntamento divenuto evento di riferimento del Centro e Sud Italia per il settore moto, Honda sarà presente al Padiglione 6 con un ampio spazio dedicato alle più recenti novità della Casa giapponese, con un’esperienza immersiva tra nuovi modelli, anteprime tecnologiche e iniziative mirate per gli appassionati di tutte le età.

Test ride con la gamma 2026 Honda e primo approccio per i più giovani

Al centro del Motodays 2026 ci sarà ancora un volta l’Honda Live Tour, con appassionati e visitatori che, nell’area esterna del padiglione, potranno effettuare prove su strada con l’intera gamma 2026 di Honda. Ai test ride si affiancherà la Young Riders School, un’area protetta e dedicata ai più giovani (dai 16 anni), anche senza patente, che avranno la possibilità di avvicinarsi alla guida delle due ruote in totale sicurezza, facendo pratica con esercizi con i birilli e pedana statica.

Si può provare l’elettrica Honda WN7

Il Motodays 2026 sarà anche l’occasione del debutto dell’Honda Electric Tour, con il nuovo format itinerante che farà tappa all’evento romano per il suo primo appuntamento nel quale sarà possibile mettersi alla guida, per dei demo ride su strada, della nuova Honda WN7, l’innovativa moto elettrica A2 che con i suoi 50 kW di potenza e 100 Nm di coppia offre accelerazione immediate a zero emissioni, combinando dinamismo e silenziosità di marcia.

E-Clutch Tour, corsi di guida e tanto altro

Spazio poi alla tecnologia di Honda, con le aree esterne che ospiteranno anche l’E-Clutch Tour, un focus dedicato alla prova della nuova frizione elettronica delle CB650R e CBR650R, ed i corsi di guida per chi vuole affinare le proprie capacità negli spostamenti in sella. Nell’area Honda Classic la Casa nipponica celebrerà la sua storia, ospitando modelli iconici come NSR125R, XLV750 e CB500 Four. La presenza di Honda al Motodays 2026 si completa con lo spazio dedicato a RedMoto, partner ufficiale della Casa giapponese per Cross, Enduro e Supermoto, e le aree riservate alle tecnologie di Honda Marine e Power Products.