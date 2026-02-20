Acerbis Tarmak-X: il nuovo casco integrale con carattere sportivo [FOTO]

Acerbis presenta un nuovo casco integrale da strada: si tratta di Tarmak-X, con uno stile sportivo ed elementi tecnici per garantire il classico comfort dei modelli da touring. Disponibile sia in versioni con grafica che monocolore, con numerose taglie ed un prezzo al pubblico di 249,95 euro.

Le caratteristiche

Entrando nel dettaglio, Acerbis Tarmak-X propone delle linee tese, con uno spoiler posteriore integrato, utile sia per dare un’estetica più aggressiva sia per una migliore efficienza aerodinamica. La calotta è realizzata in fibra di vetro e sviluppata con una struttura a tre calotte esterne e tre calotte interne, per un casco predisposto anche per l’utilizzo con occhiali da vista. Il comfort è affidato a interni di nuova generazione, progettati per offrire una calzata stabile e piacevole.

Sul fronte sicurezza, Tarmak-X è dotato di sistema di chiusura a doppio anello ed è omologato ECE 22.06, con guanciali che possono essere rimossi in caso di emergenza grazie al sistema Quick Release System. La dotazione tecnica di serie comprende una visiera trasparente predisposta per Pinlock 70 Max Vision, affiancata da un visierino parasole integrato e pratico nell’utilizzo, mentre il sistema di ventilazione è predisposto con feritoie anteriori ed estrattori posteriori.

Taglie e prezzi

Questo nuovo casco è unisex ed è proposto sia in versioni con grafica che monocolore, con taglie dalla XS alla XXXL. Il listino prezzi al pubblico è pari a 249,95 euro.