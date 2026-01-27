BER Racing: Arai RX-7V EVO e NOS NS-11C Carbon, due caschi premium per motociclisti esigenti

Tra le numerose proposte di BER Racing dedicate ai motociclisti ci sono due caschi, presenti nel ricco e variegato catalogo dell’azienda di abbigliamento e accessori moto, che catturano l’attenzione. Parliamo del casco Arai RX-7V EVO e del casco NOS NS-11C Carbon, due caschi che rappresentano, ognuno a modo suo e con il proprio stile distintivo, il massimo delle performance per i motociclisti che sono alla ricerca del meglio sul fronte dell’estetica, della protezione, del comfort e della praticità d’uso.

Arai RX-7V EVO

Il casco Arai RX-7V EVO, che vediamo in quest’occasione nelle speciale grafica Doohan Jubile Restyle, concretizza l’attento e studiato progresso evolutivo di Arai orientato al miglioramento continuo, con la forma che segue la funzione a fare da mission per la realizzazione di tutti i propri prodotti. Puntando a mettere in pratica costanti miglioramenti al servizio della protezione, il casco Arai RX-7V EVO, oltre a beneficiare dell’omologazione ECE R22-06, dispone di una ventilazione ancora più evoluta grazie alle migliorie delle canalizzazione interne, di guanciali dall’ergonomia migliorata e di una progettazione della calotta ottimizzata per deviare e dissipare l’energia d’impatto incrementando così il livello di protezione garantita. Disponibile in diverse taglie, dalla XS alla XXXL, il casco Arai RX-7V EVO Doohan Jubile Restyle è disponibile sul sito di BER Racing al prezzo di 1.189 €.

NOS NS-11C Carbon

Altro casco che punta al top e si rivolge ai motociclisti che non sono propensi ad accettare alcun compromesso è il NS-11C Carbon di NOS, che rappresenta il “non plus ultra” dei caschi NOS in termini di protezione, comfort, personalizzazione e tecnologia. Come ogni casco in carbonio della gamma NOS, anche NS-11C Carbon è realizzato completamente a mano al fine di garantire il perfetto posizionamento di ogni componente. Tale soluzione progettuale consente di ottenere una calotta estremamente rigida e resistente, in grado di superare la normativa ECE R22-06 con un peso contenuto di soli 1.250 grammi. Inoltre, la calotta interna del casco NS-11C Carbon utilizza due diverse densità di EPS per massimizzare le capacità di assorbimento del casco. Sul fronte del comfort e della vestibilità, questo casco dispone di interni cuciti a mano che possono essere completamente personalizzati in diversi spessori per adattarsi alla testa del pilota. Il casco NOS NS-11C Carbon viene proposto al prezzo di 399 €.