BER Racing: Arai RX-7V EVO e NOS NS-11C Carbon, due caschi premium per motociclisti esigenti

di Gaetano Scavuzzo 27 Gennaio, 2026
Tra le numerose proposte di BER Racing dedicate ai motociclisti ci sono due caschi, presenti nel ricco e variegato catalogo dell’azienda di abbigliamento e accessori moto, che catturano l’attenzione. Parliamo del casco Arai RX-7V EVO e del casco NOS NS-11C Carbon, due caschi che rappresentano, ognuno a modo suo e con il proprio stile distintivo, il massimo delle performance per i motociclisti che sono alla ricerca del meglio sul fronte dell’estetica, della protezione, del comfort e della praticità d’uso.

Il casco Arai RX-7V EVO, che vediamo in quest’occasione nelle speciale grafica Doohan Jubile Restyle, concretizza l’attento e studiato progresso evolutivo di Arai orientato al miglioramento continuo, con la forma che segue la funzione a fare da mission per la realizzazione di tutti i propri prodotti. Puntando a mettere in pratica costanti miglioramenti al servizio della protezione, il casco Arai RX-7V EVO, oltre a beneficiare dell’omologazione ECE R22-06, dispone di una ventilazione ancora più evoluta grazie alle migliorie delle canalizzazione interne, di guanciali dall’ergonomia migliorata e di una progettazione della calotta ottimizzata per deviare e dissipare l’energia d’impatto incrementando così il livello di protezione garantita. Disponibile in diverse taglie, dalla XS alla XXXL, il casco Arai RX-7V EVO Doohan Jubile Restyle è disponibile sul sito di BER Racing al prezzo di 1.189 €.

Altro casco che punta al top e si rivolge ai motociclisti che non sono propensi ad accettare alcun compromesso è il NS-11C Carbon di NOS, che rappresenta il “non plus ultra” dei caschi NOS in termini di protezione, comfort, personalizzazione e tecnologia. Come ogni casco in carbonio della gamma NOS, anche NS-11C Carbon è realizzato completamente a mano al fine di garantire il perfetto posizionamento di ogni componente. Tale soluzione progettuale consente di ottenere una calotta estremamente rigida e resistente, in grado di superare la normativa ECE R22-06 con un peso contenuto di soli 1.250 grammi. Inoltre, la calotta interna del casco NS-11C Carbon utilizza due diverse densità di EPS per massimizzare le capacità di assorbimento del casco. Sul fronte del comfort e della vestibilità, questo casco dispone di interni cuciti a mano che possono essere completamente personalizzati in diversi spessori per adattarsi alla testa del pilota. Il casco NOS NS-11C Carbon viene proposto al prezzo di 399 €.

