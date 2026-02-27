EICMA Riding Fest 2026: appuntamento a maggio a Misano

Dopo il successo dei due anni precedenti, torna l’appuntamento con EICMA Riding Fest anche per il 2026. È stata annunciata ufficialmente la terza edizione di questo evento, in programma dall’1 al 3 maggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Con ingresso gratuito e la possibilità di testare su strada ed in pista i modelli visti nella fiera milanese lo scorso mese di novembre.

Tanti test ride e non solo

Anche per il 2026, infatti, sono confermate le experience di guida su strada nel territorio collinare circostante il circuito, le prove in pista e quelle sul fettucciato off-road, oltre alle aree specifiche riservate ai più giovani realizzate in collaborazione con FMI (Federazione Motociclistica Italiana), che coinvolgeranno bambini e ragazzi in attività propedeutiche e test ride dedicati.

Inoltre, ci saranno anche momenti di intrattenimento e di spettacolo, così come talk di approfondimento sul modello MotoLive, la presenza di piloti e leggende del motorsport, le attività gaming e le iniziative speciali che hanno contribuito al successo delle prime due edizioni.

Un evento gratuito

Come già accaduto nelle prime due edizioni, l’ingresso ad EICMA Riding Fest 2026 sarà completamente gratuito, così come le prove moto messe a disposizione dalle case costruttrici. L’unico evento a pagamento sono le sessioni di test in pista, che però manterranno finalità benefiche, con ricavi destinati a progetti di charity sul territorio.

Appuntamento a maggio

Nelle prossime settimane verranno annunciati i marchi partecipanti ed il programma completo, ma l’appuntamento per gli appassionati è già fissato dall’1 al 3 maggio a Misano.