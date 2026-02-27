Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition: doppio premio al Triumph Triple Trophy 2026 [FOTO]

Triumph Motorcycles, in collaborazione con MotoGP, ha svelato le due esclusive moto in edizione limitata che verranno assegnate nell’ambito del Triumph Triple Trophy 2026. Alla vigilia della round inaugurale della stagione MotoGP 2026 in Thailandia, è stato alzato il velo sulla Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition #001, che sarà il premio riservato al pilota che si sarà distinto per prestazioni in Moto2 nella stagione 2026, secondo i voti assegnati dai tifosi nel corso dell’anno. Un secondo esemplare della stessa moto, il modello #765, sarà invece assegnato ad un fan al termine di un concorso ad estrazione.

Le caratteristiche della Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition

Prodotta in soli 1.000 esemplari, la Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition è dotata di componenti in fibra di carbonio, con i due modelli messi in palio dal Triumph Triple Trophy 2026 che aggiungono un ulteriore personalizzazione sul canotto di sterzo. La moto è caratterizzata da una serie di dettagli ispirati al mondo racing, tra cui: pannelli laterali, parafango anteriore, belly pan e terminale in fibra di carbonio, sella Moto2 goffrata, faro posteriore trasparente, logo Moto2 inciso al laser, livrea esclusiva Mineral Grey & Crystal White con telaietto posteriore in Triumph Performance Yellow, numero progressivo di serie su piastra superiore ricavata dal pieno, con branding Moto2 e schermo TFT dedicato, incisione personalizzata e marchio Triumph Triple Trophy.

Avanti i test per l’uso di carburanti green in Moto2 dal 2027

Nella stessa occasione, Triumph ha annunciato anche l’avvio di un programma estensivo di test sui carburanti sostenibili in vista della stagione 2027. Dal prossimo anno, infatti, il nuovo regolamento tecnico della Moto2 richiederà l’utilizzo di carburanti 100% non fossili. Dopo i test del 2024 con carburanti al 40% di derivazione non fossile, il percorso di sviluppo relativo a mappatura e ottimizzazione dei motori Triumph è proseguito, con ulteriori test che andranno avanti nei prossimi mesi, durante i quali Triumph e Moto2 testeranno numerosi campioni di carburanti completamente privi di fonti fossili, per verificare prestazioni e resistenza dei motori triple.