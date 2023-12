Husqvarna, ecco le nuove versioni Rockstar Edition di FC 250 ed FC 450 [FOTO]

Husqvarna aggiorna la gamma 2024 presentando le nuove Rockstar Edition dei modelli FC 250 ed FC 450. Entrambe le moto sono caratterizzate dalla presenza di diversi accessori tecnici nella dotazione di serie, tra i quali le ruote e le piastre forcella Factory Racing, il silenziatore FMF Racing Factory 4.1 e le grafiche Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing.

Ritocchi al telaio per una moto più flessibile e leggera

Sulle due nuove Rockstar Edition troviamo un aggiornamento al telaio che migliora la flessibilità della moto, oltre a renderla più leggera. Gli accorgimenti riguarda in particolare la modifica al punto di fissaggio superiore del monoammortizzatore e la riduzione dello spessore di alcuni sezioni della parte anteriore del telaio. Tali interventi hanno portato ad una maggiore flessibilità e ad una riduzione del peso di circa 300 grammi. Inoltre, grazie all’evoluzione della geometria della sospensione posteriore, la moto promette un comportamento migliore in ingresso curva.

Connectivity Unit Offroad di serie

Le due moto Rockstar Edition 2024 montano di serie la Connectivity Unit Offroad, gestita dall’applicazione Ride Husqvarna Motorcycles, che permette di personalizzare e memorizzare le mappe motore presenti all’interno della sezione “Engine“, disponendo così del setup migliore a secondo del tipo di terreno sul quale si guida (fango, sabbia, terreno, asfalto, ecc.).

Tra le impostazioni sulle quali il pilota può intervenire ci sono il freno motore, il Launch Control, il Traction Control e la sensibilità del Quickshifter. Inoltre l’app fornisce anche indicazioni per il settaggio delle impostazioni, suggerendo il miglior setup in base alle superfici da affrontare. Grazie alla funzione “Rider” è possibile analizzare le prestazioni in pista i cui dati vengono registrati dal sensore GPS integrato nel parafango anteriore.

FC 450 Rockstar Edition 2024 in Italia da 13.520 €

Sul mercato italiano verrà commercializzata soltanto la nuova Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, che sarà disponibile in concessionaria da gennaio 2024 al prezzo di 13.520 €.