Honda Vision 110 2026: restyling cromatico per il pratico scooter urbano

Honda Vision 110, il popolare scooter della Casa giapponese, si aggiorna con il debutto del model year 2026 che introduce tre nuove colorazioni che portano una ventata di freschezza stilistica alla gamma del pratico e compatto veicolo di Honda.

Capace di costruirsi rapidamente una solida reputazione sin dal debutto in Europa nel 2011, grazie alla combinazione tra qualità costruttiva Honda, elevata affidabilità e vantaggioso rapporto qualità/prezzo, il Vision 110 è uno degli scooter più apprezzati in Europa, come confermano le oltre 110.000 unità immatricolate registrate finora sul mercato europeo, con Spagna, Regno Unito e Italia primi tre Paesi europei per vendite.

Praticità prima di tutto

Lo scooter Honda Vision 110 ha fondato il suo successo commerciale su una formula semplice ma efficace, che lo ha visto nascere sin dalla progettazione come mezzo di trasporto pratico, puntando dritto al pragmatismo, incarnando al tempo stesso le caratteristiche di qualità del marchio Honda.

Quattro colorazioni: tre nuove e una confermata

A ciò si aggiunge anche il design filante ed elegante che condivide alcuni tratti stilistici con la famiglia SH. Estetica che viene rinnovato con il model year 2026 che introduzione una gamma di colori aggiornata per la livrea del Vision 1110 e composta da quattro colorazioni, di cui tre nuove e una confermata. I tre nuovi colori disponibili per lo scooter di Honda sono Mat Mine Brown Metallic, Pearl Snowflake White e Candy Luster Red, a cui si aggiunge il Mat Galaxy Black Metallic giù precedente presente in gamma.

Dotazione completa e meccanica invariata

La vocazione pratica e versatile dell’Honda Vision 110, che si esalta principalmente gli spostamenti in città, è garantita dalla pedana piatta, dal vano sottosella da 17,7 litri di capacità e della dotazione di serie che comprende la Smart Key e la presa USB-C che consente di ricaricare i propri dispositivi in marcia. A livello meccanico, il model year 2026 dello scooter di Honda rimane invariato, continuando ad essere equipaggiato con l’efficiente motore monocilindrico a due valvole eSP (enhanced Smart Power) di 109 cc, raffreddato ad aria, con iniezione elettronica e distribuzione SOHC, oltre che dotato di omologazione Euro 5+.