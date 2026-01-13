Honda: tre centri Adventure per la guida in fuoristrada

Honda propone tre centri ufficiali Adventure dedicati alla guida in fuoristrada. Con corsi dedicati, per acquisire sicurezza alla guida con istruttori qualificati, sia per i neofiti che per i più esperti. Si trovano in Italia, Francia e Regno Unito, guidati da tre campioni del passato. La gamma utilizzata è varia, anche se in primo piano c’è l’iconica Honda CRF1100L Africa Twin.

I tre centri e la gamma

Entrando più nel dettaglio, questi centri si trovano a San Giorgio Piacentino, Aveyron ed Exmoor, guidati rispettivamente da Marcello Romano, David Fretigné e Dave Thorpe. Il centro britannico prevede due programmi individuali da 299 e 549 sterline, quello francese nove programmi individuali da 600 euro, mentre quello italiano cinque programmi da 490 euro.

La gamma Honda utilizzata durante i corsi è varia: CRF300L, CL500 leggermente modificata, XL750 Transalp, fino alla Africa Twin. I primi tre modelli servono per muovere i primi passi nell’offroad, per poi salire in sella della moto più iconica per l’adventure. Quella che ha portato il marchio giapponese a trionfare, in più di un’occasione, alla Dakar.

”Condividere le conoscenze”

I centri, come dicevamo, sono guidati da tre campioni del passato. “Avevo accumulato conoscenze – motocross, sabbia, rally raid – le parole di Fretigné, varie volte vincitore di campionati nazionali e non solo – Il centro è diventato il modo per condividerle in modo concreto, sul terreno reale, con persone reali”. Per permettere a tutti di guidare in fuoristrada: “Puoi toccare una moto in showroom – dice Thorpe, tre volte iridato motocross 500 – ma dove puoi davvero guidarla in fuoristrada?”.

L’accademia italiana di Romano segue lo stesso principio. Pur avendo un passato agonistico, oggi punta alla progressione, non alla performance pura immediata. I weekend alternano teoria, pratica in area chiusa e percorsi off-road reali, per contestualizzare le competenze: “Imparano il sabato – spiega – e la domenica capiscono come applicarle nel mondo reale”. Con l’obiettivo non solo di imparare, ma anche (se non soprattutto) divertirsi: “Il sorriso alla fine è tutto”.